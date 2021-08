Forio, ancora file al Banco Napoli. Jessica Lavista: «Del Deo dorme!»

Continuano i disagi dei clienti del Banco di Napoli di Forio. L’istituto di credito è sotto accusa sia per il mancato funzionamento del bancomat, spesso senza contante, sia per gli assembramenti e le file che si creano all’esterno dell’agenzia, in barba alle misure anti Covid. Attese che inoltre mettono a dura prova la resistenza degli anziani.

Un problema che dura ormai da settimane e su cui è intervenuta il consigliere di opposizione Jessica Lavista, che spiega: «I dirigenti delle banche si giustificano riferendo di dover far rispettare il distanziamento solo all’interno dei locali, ma all’esterno gli assembramenti di persone si creano per colpa della malagestio interna. Infatti fanno funzionare un unico sportello, pur avendo acquisito anche il personale della filiale di Panza, semplicemente perché vogliono convertire tutte le operazioni on line… in ogni caso ai clienti più fragili si deve garantire il servizio sportello in maniera adeguata, perché queste persone depositano ed investono i propri soldi».

Un assurdo creare assembramenti all’esterno lavandosene le mani. Purtroppo tagli e interessi economici conducono a queste situazioni, che devono vedere però un deciso intervento da parte delle Amministrazioni locali. A tal proposito il consigliere Lavista non manca di puntualizzare: «A Casamicciola, dove pure si erano registrati problemi, grazie all’intervento del sindaco hanno riaperto la filiale mentre a Forio Del Deo che fa? Dorme?».

Ancora una volta il sindaco mostra totale disinteresse nei confronti dei problemi dei cittadini, anche i più anziani e deboli…