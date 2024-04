Forio, anche Ciro Raia lascia il comune. Le epurazioni “volontarie” di Stani Verde

Il nuovo corso politico di Forio è caratterizzato più che dai lavori in corso o dalle scelte dell’amministrazione, dalle decisioni dei dirigenti di cambiare aria. Un nuovo corso che sembra essere voluto dal sindaco Stani Verde e che, uno alla volta, sta facendo cadere tutte le teste più fedeli a Francesco Del Deo o, meglio (e anche di più) ad Enzo Rando.

Il primo a lasciare la poltrona di comando è stato Marco Raia. Il dirigente dei lavori pubblici dopo aver provato a mettere i bastoni tra le ruote al sindaco appena eletto fu prima spostato di settore con il rientro nella stanza dei bottoni di un esiliato da Del Deo, l’ing. Luca De Girolamo, e poi condiviso con il Commissario Giovanni Legnini.

In ordine di tempo, poi, sono arrivate le famose dimissioni da dirigente del III Settore di Enzo Rando. Una dimissione iniziale che poi è scaturita nell’emigrazione al comune di Barano. Il sindaco Gaudioso, infatti, ha già tutto pronto per accogliere il sindaco di fatto di Forio per anni tra i suoi dirigenti.

E ora arriva il terzo saluto importante. E’ l’altro Raia che lascia la pubblica amministrazione.

La delibera di giunta numero 83 prende atto della nota prot. n. 8698 del 4/03/2024, il dipendente di questo Comune, Ciro Raia, Funzionario Contabile, ex cat D – pos. econ. D3, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regime di part time al 50%, ha richiesto un periodo non retribuito di aspettativa per avvio attività professionale di cui dall’art. 18, della legge 4/11/2010, n. 183 e dall’art. 51, comma 4, del ccnl 16/11/2022 por il personale del comparto Funzioni Locali, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’ 1/05/2024 e fino 30/04/2025.

E così, vista la documentazione prodotta dal richiedente circa l’attività professionale da intraprendere/proseguire e sentito lo stesso, rispetto ai motivi addotti e preso atto che fino ad oggi il richiedente non ha goduto di altri periodi di aspettativa non retribuita e, inoltre, valutata la compatibilità dell’assenza dell’interessato con le esigenze di servizio e funzionamento dell’Ente, anche sulla base della programmazione del personale prevista per il 2023- 2025.

Così, ritenuto in esito alle valutazioni di cui sopra, che sussistono i presupposti per accogliere la richiesta del dipendente concedendo allo stesso un periodo non retribuito di aspettativa dall’1/05/2024 al 30/04/2025; si propone di deliberare di concedere al dipendente comunale Ciro Raia, funzionario contabile, ex cat D – pos. econ. D3, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time, un periodo non retribuito di aspettativa per svolgimento di altra attività professionale di cui all’art 18, della legge n. 183/2010, come modificato dall’art. 1, comma 12-quater, del decreto-legge 22/04/2023, n. 44 convertito, con modificazioni, in legge 21/06/2023, n. 74 e dall’art. 51, comma 4, del ceni 16/11/2022, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’1/05/2024 e fino 30/04/2025.

Saranno, questi, gli ultimi giorni di Raia al comune di Forio.