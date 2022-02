Forio, alle 16.00 c’è Fidelia Terranova. Ci vuole una super prova

Si ritorna al PalaCasale per affrontare una squadra che fa della rapidità con giochi a due e della freschezza atletica le proprie armi principali. Il Forio Basket alle 16.00 (porte chiuse) ospita un Fidelia Torrenova che nel turno precedente ha balbettato un po’ ma è riuscito a battere Formia di dieci. Una prova sottotono quella dei messinesi che però sono abbondantemente in zona play-off con una partita da recuperare.

Una linearità di rendimento decisamente migliore rispetto al Forio che ormai in trasferta non ne vuole più sapere di muovere la classifica e dunque per lo meno ci si aspetta una prestazione fatta di sostanza e concentrazione contro il roster di coach Bartocci. Una quinta di ritorno delicata per Grilli e compagni che devono vincere per evitare di essere risucchiati in zona play-out.

Coach Dragonetto, che per i siciliani studia le avversarie per preparare le contromosse, alla vigilia della trasferta ischitana ha affermato che «ci vorrà una partita fatta di solidità difensiva e grande applicazione offensiva per costruire attraverso i nostri giochi dei buoni tiri. Forio sta disputando da neopromossa una stagione molto positiva, anche grazie ad un roster che ha tanti punti nelle mani ed ottime individualità. In casa dove la squadra ischitana fa valere spesso il fattore campo. Dovremo scendere in campo carichi e concentrati».

ARBITRI – Al “PalaCasale” (ore 16.00, porte chiuse) arbitreranno i signori Giacomo Fabbri e Leonardo Marcelli di Roma.

CLASSIFICA: Agrigento 32 (16-2); Bisceglie 28 (14-5); Ruvo di Puglia 26 (13-6); V.Arechi Salerno 26 (13-6); Torrenova 22 (11-7); CJ Basket Taranto 22 (11-8), Ragusa 20 (10-7); Sant’Antimo 20 (10-8); P.Viola Reggio Calabria 18 (9-10); Molfetta 16 (8-11); Forio Basket 16 (8-11); Monopoli 14 (7-10); Pozzuoli 14 (7-12); Del.Fes Avellino 10 (5-13); V.Cassino 10 (5-14); Formia 2 (1-18).

20^ GIORNATA: V.Cassino-Formia (ieri). Oggi: 16:00 Forio Basket-Torrenova; 18:00 Del.Fes Avellino-Ragusa; 18:00 Sant’Antimo-Pozzuoli; 18:00 P.Viola Reggio Calabria-Bisceglie; 18:00 V.Arechi Salerno-Agrigento; 18:00 Ruvo di Puglia-Molfetta; 18:00 Monopoli-CJ Basket Taranto.