Forio al voto. Tutti “vogliono” Panza

Un comunicato e un video. La campagna elettorale di Forio accende i motori come un diesel. Anzi come una macchia ibrida che non sa quale carburante scegliere. Stani Verde compatta i suoi e mostra la sua aderenza alla frazione “calda” mettendoci la faccia e facendosi contare. Pasquale Capuano, dall’altro lato, invece, replica con il suo format video. Coerente con il candidato: senza accessi, pacato e con andamento slow. Dopo Stani Verde e Pasquale Capuano, però, anche Vito Iacono ha trovato ispirazione e, come di solito, ha tranciato gli avversari.

STANI VERDE

Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 aprile, alla presenza di un folto numero di sostenitori e dei candidati alla carica di consigliere comunale, si è tenuta a Panza l’inaugurazione della sede elettorale di Stani Verde, la cui candidatura a sindaco è sostenuta da una coalizione costituita da otto liste. L’arrivo di Stani Verde nella frazione del Comune di Forio è stato salutato con entusiasmo dai presenti, che hanno accolto calorosamente l’attuale leader della minoranza consiliare, che il 14 e 15 maggio prossimi correrà per la poltrona più ambita, quella di primo cittadino di Forio.

Dopo il consueto taglio del nastro, accompagnato dal fragoroso applauso della folla accorsa per assistere all’evento, l’aspirante sindaco ha tenuto un breve ma accorato intervento. Nel corso del proprio discorso, Stani Verde ha ricordato che «cinque anni fa aprimmo la campagna elettorale a Panza. Decidemmo di iniziare qui la nostra avventura, perché Panza era l’emblema del fallimento di cinque anni di amministrazione di Francesco Del Deo e Mario Savio. Ripartiamo da Panza, e la ritroviamo peggio di cinque anni fa». «Panza – ha sottolineato Stani Verde – è una frazione importantissima non solo per Forio, ma per l’intera isola d’Ischia. Il centro è stato ridotto a una zona di passaggio per raggiungere Sant’Angelo», ha osservato con amarezza il candidato a sindaco. «Se per un attimo chiudete gli occhi – ha proseguito Stani Verde – non vi sarà difficile immaginare una piazza e dei vicoli belli e puliti, anziché sporchi e abbandonati. Ecco, se riuscite a pensare a tutto questo, potete avere un assaggio della nostra idea di rilancio per Panza», ha concluso

PASQUALE CAPUANO

Forio è bellissima, Ma l’emozione che trasmette la pittoresca località di Panza ha pochi eguali. Sarà per le sue case tradizionali, per la vegetazione rigogliosa, per i sentieri che si snodano tra le colline, offrendo panorami spettacolari sulla costa. Sarà per le insenature bagnate dalle acque cristalline del nostro mare. In questa piccola frazione, la vita è un tesoro fatto di semplicità, di autenticità e di una bellezza che va oltre le parole. È un luogo che incanta e che rimane impresso nella memoria, per la sua atmosfera unica e per la sua capacità di farci sentire a casa. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente e i suoni della natura si fondono con quelli delle persone che vi abitano. Una comunità pronta ad estendere il proprio abbraccio affettuoso ai turisti che la visitano. E che noi, ci impegneremo a incrementare, stimolando il tessuto economico e produttivo. L’Amministrazione uscente ha già gettato le basi per opere importanti, per una Panza più moderna, vicina ai giovani e alle famiglie. Ma c’è ancora molto da fare, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di sviluppo e valorizzare ulteriormente questa perla incastonata nel ventre di Ischia.

Sono Pasquale Capuano, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Forio. E sono fiero di appartenere a questo territorio, che intendo tutelare come una madre che mi nutre, che mi protegge, che mi guida. A cui devo tutto, sentendomi in dovere civico e politico di ricambiare, non tradendo mai le radici che mi tengono ancorato a questa terra baciata da Dio ma troppo spesso maltratta dall’uomo.”

VITO IACONO

Con una dimostrazione di forza, hanno pensato e provato ad occupare la Frazione, come del resto il Paese, per prendere il potere, dopo aver ingannato, per anni, la nostra Gente, offendendo orgoglio, dignità e mettendo in discussione la loro libertà!!! Facevano finta di pensarla diversamente, ma alla fine i partners dei loro loschi affari, ed oggi elettorali, erano e sono gli stessi. Annunciavano denunce ed esposti, ma alla fine, guarda caso, i responsabili del centro degli sprechi e degli imbrogli sono in lista con loro. Quelli dei riufiuti e del degrado insopportabile del campo sportivo di Panza, quelli che si opponevano all’autonomia scolastica della frazione, quelli che si ricordano di Panza solo alle elezioni lasciondola per anni nel degrado e nell’abbandono senza balbettare nulla. Vi sfido a trovare una sola richiesta di convocazione di consiglio comunale, una sola proposta, una sola idea negli ultimi 40 anni che riguardasse la Frazione. Sorgeto, la Scannella, la sentieristica, l’auditorium, la messa in sicurezza delle scuole. Solo silenzi o disastri, che la maggioranza continua a fare con buona pace di quelli la.

In quelle liste, intrise di voltafaccia e di cambi di casacca, di tradimenti e di contraddizioni, di interessi e di affari, loro, ha trovato posto ed è ritornato chi ha provato a far diventare Panza la centrale del malaffare che governa il Paese da oltre 30 anni. Ma i Panzesi, donne ed uomini onesti, ricchi di dignità e di orgoglio, di intelligenza e storia, di tradizioni e di identità, non lo hanno consentito e non lo consentiranno. Panza non si è fatta e non si farà invadere ed occupare dai barbari. E lo dico soprattutto ai giovani, anche a quelli presenti in quelle liste, non fatevi ingannare. Non meritate tutto questo!!! Sono anni che millantano, con prepotenza e violenza, il nulla offendendo la vostra dignità, le vostre proposte, le vostre idee, la vostra voglia di esserci. Non si sono mai presi cura di voi, quando facevate sport o studiavate, quando eravate costretti ad un insopportabile lockdown. Hanno messo costantemente in pericolo la vostra vita facendovi percorrere strade dissestaste e frequentare luoghi pubblici poco sicuri, a cominciare dalla Baia di Sorgeto a Cava dell’Isola. Vi hanno fatto vivere nella paura, anche quando volevate solo divertirvi. Non si sono mai preoccupati di dare valore ai vostri talenti, perché loro occupavano tutti gli spazi per fare i loro affari e quelli dei loro amici venuti da fuori.

Chissà quanti candidati sono stati “attratti” in cambio di promesse mai mantenute. Quanti vigili urbani, quanti custodi delle strutture sportive, quanti operatori ecologici e portuali, etc. Non barattate i vostri diritti, i vostri meriti, le vostre speranze, il vostro futuro per un voto o per una candidatura. E poi, c’è poco di trascendentale e ancora meno da meditare, ma molto da vergognarsi, se uno dei vecchi ha pensato di comprare qualche candidato in cambio di uno spazio nella scuola, che non è cosa loro! Tutto al di sotto del necessario!!!

Carissimi giovani, con le vostre idee, la vostra intelligenza, il vostro lavoro, la vostra formazione, la vostra storia personale e delle vostre famigle valete molto di più del loro narcisismo, della loro sete di potere, della loro arroganza, della loro stupida vanità, delle loro bugie e della loro presunzione di essere migliori di voi e di potervi utilizzare per le loro sporche ambizioni. Ed è triste vedere che questi tratti sono riferibili anche a vostri coetanei che, non a caso, sono con loro, senza pudore, diventanone di fatto corresponsabili, con quelli che hanno ridotto il paese in queste condizioni! Ed è vergognoso quando, dopo aver offeso il principio della lealtà, con subdola violenza, pensano di profanare anche il valore dell’amicizia per costringervi, manipolandovi, a sostenere il loro evanescente sogno di potere anche al costo di abusare della vostra onestà ed infrangere i vostri sogni, contaminare la vostra coscienza, limitare la vostra libertà fregandose delle vostre speranze e del vostro futuro. D’altronde oltre a qualche recita offensiva trita di retorica e di demagogia non li ricordo sul fronte del fango all’ingresso del Paese, o nel degrado del campo sportivo di Panza, o dell’Auditorium che non c’è, o in qualche seria battaglia per il diritto alla salute o alla mobilità o allo studio. Panza e Forio hanno ben altri brillanti ed incredibili intelligenze, figli di questa terra, per farsi rappresentare nell’assessorato alle politiche giovanili o nei vari forum che la nostra amministrazione costituirà.

Bisogna liberare Panza ed il Paese, ce la possiamo fare, loro hanno tante liste, ma noi abbiamo una sola grande lista, una sola grande coalizione, fatta da tantissimi giovani, da tantissime donne ed uomini, che liberamente il 14 maggio esprimeranno il proprio voto per essere protagonisti di una stagione diversa, migliore, per scrivere, insieme, pagine belle della storia della nostra Panza e della nostra Forio. FORIO E’ TUA, RIPRENDIAMOCELA!!!