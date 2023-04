Forio al voto tra minacce di metodo e di fatto. Laezza: “hanno intimidito molti giovani” #foriovota

Nonostante non ci piaccia autocitarci, crediamo che a questo punto della campagna elettorale di Forio sia giunto il momento di fare un punto della situazione. Di fermarsi un attimo e di riavvolgere il nastro di quanto detto e fatto.

Sabato mattina, per parlare di noi – in particolare -durante il nostro talk “Mezzogiorno a Forio” al Bar Maria Internazionale di Forio – David Laezza ha parlato di minacce e di accuse. Di giovani intimiditi da una parte politica in particolare e di una candidatura di coraggio e di testimonianza che ha lo scopo di voler essere un baluardo di libertà.

Tra poco leggeremo le parole del giovane Laezza, tuttavia, però, queste parole arrivano come una conferma sia ai luoghi comuni che si sono vissuti in tutte le elezioni (famoso la rinuncia alla candidatura di due esponenti di una lista a Barano contro i Gaudioso, ndr), sia alle parole che su queste colonne hanno pronunciato Davide Castagliuolo, Michele Regine e Gianni Matarese.

Parole dure contro il duopolio di Francesco Del Deo e Mario Savio che risuonano come una bocciatura.

Parole che, tra l’altro, hanno trovato ampia soddisfazione tra l’entourage di Stani Verde. Dai rumors che si sentono al Royal Sunset, infatti, sembra che il candidato sindaco, leggendo il Dispari, abbia più volte espresso apprezzamenti per il coraggio di Matarese e Regine in particolare. Uno dei fedelissimi di Stani Verde, durante l’incontro ischitano con Enzo Ferrandino, avrebbe detto proprio questo: Matarese e Regine hanno sostenuto Francesco Del Deo fino alla fine e non lo hanno sfiduciato per senso di responsabilità, tuttavia il racconto che hanno fatto in questi giorni è la fotografia perfetta del clima che si vive in maggioranza. Un racconto che serviva a giustificare sia il passaggio con Verde prima di Gianni Mattera e di Angela Albano e poi di altri esponenti della maggioranza di Francesco Del Deo. Una maggioranza che, lo sappiamo, usa certi metodi senza troppo farsi scrupoli.

LAEZZA: MI CANDIDO CONTRO INTIMIDAZIONI E MINACCE

Nel frattempo, intervistato dal direttore Di Meglio nel confronto che ha visto seduto al tavolo anche Enzo Mattera della coalizione di Vito Iacono, David Laezza è stato più che chiaro nel merito: “Volevo creare un percorso generazionale – ha detto il giovane candidato -, fatto di giovani, fatto di volti nuovi, di trasparenza e di competenza. Non ci sono riuscito. Non sono riuscito a fare questa lista perché, Gaetano, a me in maniera trasversale, mentre in maniera diretta a tanti ragazzi sono stati contattati e sono state fatte pressioni con il sistema che conosciamo bene.

In un’intervista di qualche mese fa, proprio al Dispari, parlammo della lotta delle idee contro le minacce. Tante volte ci sono dei luoghi comuni su quella che è la politica locale che confermano la realtà. In realtà questa è la politica reale. La politica reale è una battaglia. C’è ancora una logica che spinge qualcuno ad usare, ancora una volta, dei metodi minacciosi verso chi vuole affrontare un percorso, a chi vuole dire la propria, verso chi vuole rappresentare un’occasione.

Allora è fallita la lista e, invece, si è rafforzata la voglia in me di voler partecipare perché non posso non rappresentare i giovanili di questa di questa bellissima isola. Nel dettaglio – aggiunge – non possono non rappresentare i giovani imprenditori, ma più in generale coloro che credono nell’investimento sui giovani per creare ricchezza e nelle possibilità di questo territorio. Io personalmente mi candido per presentare queste persone, queste competenze e per rappresentare i giovani. Sono uno dei candidati, credo più giovani anche della storia dell’elezioni comunali, perché mi avvio verso i 22 anni ancora non compiuti. Ma soprattutto, voglio rappresentare una strada di libertà. Perché – conclude Laezza – la politica deve essere la capacità di esprimere e di rappresentare realmente quello in cui si crede”