Forio al voto. Pasquale Capuano: “Stani ha vinto. Saremo opposizione seria e coerente”

Pasquale Capuano esce sconfitto dalle elezioni, ma riconosce la vittoria netta e lampante di Stani Verde: “Non mi aspettavo questo voto. Una vittoria così schiacciante, no. Avevamo messo in conto che si trattasse di una competizione in salita. Chiaramente il risultato sancisce che non è bastato un volto della società civile, terzo rispetto all’amministrazione, per vincere le elezioni o per arrivare al ballottaggio. Non ho informazioni in merito, so che c’è un’ampia forbice e ho atteso con la speranza che si riducesse, ma il tempo conferma la vittoria schiacciante di Stani Verde e della sua compagine.

Non abbiamo fatto calcoli, non conosco quanti del mio gruppo entreranno nel consiglio comunale. Non mi aspettavo una sconfitta così netta, durante la campagna elettorale siamo stati in tante case. Al di là della questione politica, c’erano rapporti di amicizia e probabilmente in questi anni si sono covati dei problemi pratici della vita. Il risultato è così schiacciante che va oltre qualsiasi previsione. Un’amministrazione che ha governato per dieci anni, che ha fatto delle cose e si è integrata con la popolazione, viene pesantemente sconfitta al di là che sia stata rappresentata da me.

Questo è un fatto storico, riconosco la vittoria di Stani Verdi e della sua compagine. A loro va il mio augurio, sono convinto che gli obiettivi siano comuni e orientati verso il bene del paese. Opposizione? Se ci sarà l’opportunità, forniremo idee e faremo delle proposte. Chiaramente la maggioranza avrà il compito di condividerle o meno. Il popolo ci ha relegato all’opposizione, saremo lì e faremo il nostro ruolo. Sarà opposizione costruttiva”.