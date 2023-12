Forio, aggressione al brunch della vigilia. La denuncia del consigliere Salvatore Serpico

Salvatore Serpico, consigliere comunale di Forio, ha reso nota una storia che è passata inosservata in questi giorni di festa. Una denuncia, sociale più che penale, che l’avvocato Serpico ha affidato ai suoi profili social.

“Stamane (ieri, ndr) ho appreso i dettagli della vile aggressione subita da un giovane in occasione del brunch della vigilia. Resto interdetto di come, anche in una occasione di festa, si possa sprigionare tutto il disagio di alcuni ragazzi. Quello che più mi ha toccato – scrive l’avvocato Serpico -, oltre alle lesioni gravi subite dall’aggredito, è come il tutto sia avvenuto senza l’intervento dei molti presenti. Addirittura gli stessi “amici” alla vista dell’aggressione, hanno lasciato l’amico sotto i colpi di chi, decideva di allontanarsi senza che nessuno intervenisse”.

“Da quando sono padre – continua Serpico – ho compreso sin da subito che quello del genitore è il ruolo più complicato che possa esserci, oggi, in un contesto sociale, complesso e difficile, ma uno dei primi insegnamenti che ho cercato e cerco di dare quotidianamente a Samuele è quello di non girarsi dall’altra parte e stare sempre con i più deboli e indifesi”.

“Tutti noi possiamo andare in chiesa – commenta il consigliere -, possiamo far sentire come amministratori l’aria di gioia natalizia organizzando eventi, possiamo predicare valori ed insegnamenti in ogni contesto ma poi, quando si presenta l’occasione di mettere in pratica tutto ciò, aiutando un giovane mentre viene malvagiamente malmenato, ci giriamo dall’altra parte fingendo che il problema non sia il nostro. Ecco, se proprio vogliamo augurarci qualcosa per il nuovo anno, speriamo che di questi brutti esempi non dobbiamo più sentirne e che il senso di pace e altruismo che avvertiamo di più in questo periodo, lasci una coda, vera e reale, più lunga possibile”.

La speranza è che Serpico, dopo aver diffuso questa notizia sui social, si sia recato dal Luogotenente Di Nola, della Caserma dei Carabinieri di Forio, per sporgere regolare denuncia e non lasciare impunito questo vile e infame gesto di aggressione!