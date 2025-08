Forio, aggiudicato il noleggio dei prefabbricati per le scuole

La seconda procedura si è conclusa positivamente

Il Comune di Forio al secondo tentativo è riuscito ad aggiudicare la gara per il noleggio dei prefabbricati da adibire temporaneamente a uso scolastico. Una soluzione necessaria alla luce dei diversi interventi di adeguamento strutturale e funzionale della maggior parte delle scuole presenti sul territorio. Le strutture saranno allocate su aree prese in locazione da privati.

L’obiettivo è realizzare una scuola prefabbricata di 14 aule oltre servizi igienici costituita da due moduli di dimensioni orientative di 15×30 mq. da allocarsi presso area già individuata.

Per finanziare il noleggio dei prefabbricati è stato richiesto al Commissario Legnini di valutare la possibilità di stralciare parte del finanziamento di cui all’intervento ex Ordinanza Speciale n. 3 dell’11/04/2023 “di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza”. Un intervento finanziato per finanziato per 2.904.024 euro. L’“anticipo” sarà poi rimpinguato con fondi comunali. Il Commissario ha accolto la richiesta, limitatamente all’importo del noleggio dei moduli.

Il quadro economico approvato presenta un importo di noleggio pari a 498.300 euro, per le opere edili complementari a 75.000, per un importo complessivo di 740.272,48 euro.

Sempre con l’assenso di Legnini, per accelerare i tempi era stata bandita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante piattaforma Mepa. Criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo. Importo stimato dell’appalto 502.886,40 euro, di cui 498.300 per servizi oltre ad oneri della sicurezza.

Il rup ing. Luca De Girolamo, responsabile del I Settore – Servizio Lavori pubblici, Edilizia scolastica, il 1 luglio aveva indetto la procedura, fissando come termine per la presentazione delle offerte le ore 9.00 del 9 luglio. Sta di fatto che non era pervenuta alcuna domanda di partecipazione e dunque la gara era stata dichiarata deserta.

Nella stessa data del 9 luglio De Girolamo ha indetto la seconda procedura e stavolta entro il termine stabilito delle ore 20.30 del 17 luglio è pervenuta un’offerta dall’impresa “SA.COS.” di Fisciano in provincia di Salerno.

Verificati con esito positivo i requisiti, il rup ha approvato i verbali di gara e proceduto all’aggiudicazione definitiva del noleggio dei prefabbricati alla ditta salernitana per l’importo di 502.886,40 euro oltre Iva.

Inoltre, «considerata la complessità dell’appalto nonché l’importo dello stesso superiore a euro 500.000», De Girolamo ha evidenziato la necessità di nominare un direttore dei lavori, individuato nell’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, dipendente del Settore I.

L’INDIVIDUAZIONE DELL’AREA

Intanto, come detto, il Comune ha provveduto a reperire l’area da prendere in locazione per allocarvi temporaneamente i prefabbricati.

L’arch. Federica Verde, responsabile del Settore VIII, su input della Giunta, ha provveduto a pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato a rilevare la disponibilità dei privati alla locazione di aree.

Entro il termine per la presentazione delle istanze, fissato per le ore 12:00 del 27 giugno, è pervenuta una sola domanda, dalla “Sogim” di Teresa Cerciello per un’area alla località Casale. La società, invitata alla procedura negoziata, inizialmente ha offerto un canone di euro 13/mq circa da applicare alla superficie totale necessaria al Comune. Essendo stata comunicata la necessità di una superficie di 2.000 metri quadri, il canone offerto ammontava poi a 24.000 euro annui.

Dalla perizia estimativa eseguita dal geom. Massimo Malatesta incaricato dall’Ente, è emerso un canone di euro 12,50/mq.

Sta di fatto che «a seguito di incontro con la ditta fornitrice dei moduli, nonché di studio di posizionamento dei moduli prefabbricati», è emersa la necessità di 2.200 mq in luogo di 2.000.

Alla fine il canone per la superficie occorrente è stato concordato in 25.000 euro annui. La Giunta ne ha preso atto e approvato lo schema di contratto demandando gli ulteriori adempimenti all’arch. Verde.

La durata del contratto di locazione è fissata in 18 mesi con rinnovo per ulteriori 18 alla scadenza, salvo disdetta espressa. Il canone di locazione pattuito sarà corrisposto in rate mensili anticipate pari a 2.083,33 euro.