Forio, aggiudicati i lavori al mercato di Via Matteo Verde

Il Comune di Forio ha aggiudicato la gara per i lavori al mercato di Via Matteo Verde, che prevedono la manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate e la rifunzionalizzazione impiantistica.

Il progetto esecutivo redatto dall’ing. Vittorio Pilato (che è anche direttore dei lavori) prevede un importo complessivo pari a 232.993,78 euro, di cui 163.782,54 per i lavori (157.742,86 a base d’asta).

Nel dettaglio l’intervento prevede «il ripristino delle murature delle facciate, delle coperture affette da infiltrazioni e dei servizi igienici, oltre alla realizzazione di un impianto elettrico che sia in grado di alimentare i singoli box direttamente da misuratori intestati ai concessionari ed alloggiati in apposito vano contatori». La durata dei lavori è prevista in 60 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Il rup ing. Luca De Girolamo, responsabile del I Settore Servizio Lavori pubblici, aveva quindi indetto la gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia con il criterio del prezzo più basso, senza previa pubblicazione del bando, con invito a cinque operatori selezionati mediante manifestazione di interesse preliminare.

Pubblicato l’avviso, sono state individuate otto ditte da invitare, di cui solo cinque hanno presentato offerta entro il termine stabilito del 13 giugno: “Atenea appalti”, “CO.GE.PAR.”, “Di Girolamo Costruzioni di Ernesto Di Girolamo” “Ribes Soc. Coop”, “Co. E Ma.”.

Dopo la valutazione delle offerte economiche da parte del seggio di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’impresa “Di Girolamo Costruzioni di Ernesto Di Girolamo” di Casal di Principe che ha offerto un ribasso del 21,21%.

Effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti, De Girolamo ha proceduto all’aggiudicazione definitiva per l’importo contrattuale di 130.325,28 euro. Il quadro tecnico economico rimodulato presenta econome d’asta per 42.303,36 euro.