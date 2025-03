Forio, affidato il nuovo servizio per il controllo delle strisce blu: alla SIS l’appalto da 1,29 milioni per sei anni

A Forio si compie un nuovo passo verso l’efficientamento della mobilità urbana e della sosta a pagamento. Con determina n. 572 del 31 marzo 2025, il Comune ha ufficialmente aggiudicato in via definitiva il servizio integrato per la gestione delle aree di sosta contrassegnate dalle strisce blu. L’appalto, della durata complessiva di sei anni, è stato affidato alla società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., che ha presentato un’offerta pari a 1.294.575 euro, comprensivi di 12.750 euro di oneri per la sicurezza.

Il procedimento, curato dal VI Settore del Comune di Forio, sotto la responsabilità del tenente colonnello ingegnere Giovangiuseppe Iacono, ha seguito un iter che ha previsto una gara aperta sulla piattaforma Tuttogare, alla quale hanno partecipato tre imprese: Elettronica Effeemme Srl, TMP Srl e, appunto, la SIS Srl, risultata vincitrice secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio prevede non solo la fornitura, l’installazione e la gestione dei parcometri, ma anche l’impiego di ausiliari del traffico, l’attivazione di un front office per l’utenza e l’accertamento delle violazioni alla sosta. A completamento, saranno eseguiti anche i lavori per la segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione delle aree di parcheggio nel territorio comunale, avviato sin dal 2010 e aggiornato nel corso degli anni con delibere che hanno via via rimodulato le tariffe e ridefinito le aree soggette a pagamento. Con la delibera di Giunta n. 259 del 22 dicembre 2023, l’Amministrazione ha anche deciso di trasformare le aree di sosta blu dedicate a motocicli e ciclomotori in spazi gratuiti, nell’ottica di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.

L’aggiudicazione, come da normativa vigente, diventerà efficace solo dopo la verifica dei requisiti di legge da parte della società vincitrice. Il provvedimento, corredato dei verbali di gara datati 6, 12, 20 e 28 marzo 2025, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.