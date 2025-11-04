Forio, affidate le pulizie al campo “Salvatore Calise”

Il Comune di Forio ha affidato per tre mesi il servizio di pulizia dei servizi igienici e delle tribune del campo “Salvatore Calise”.

Il responsabile del Settore IV – Servizio: Manutenzione strade, piazze, scuole e impianti sportivi; Sport, geom. Dario Amoroso, ricorda in determina che «lo Stadio Comunale “Salvatore Calise” è una struttura sportiva di proprietà comunale, utilizzata per attività sportive e ricreative, sia a livello locale che intercomunale; presso la predetta struttura sportiva si svolgeranno gli incontri di calcio del campionato calcistico 2025/2026, eventi che prevedranno un afflusso significativo di pubblico; a tal fine, è necessario garantire il mantenimento di adeguati standard igienico-sanitari e di decoro degli spazi, in particolare dei servizi igienici e delle tribune, al fine di assicurare la fruibilità della struttura da parte di atleti, spettatori e utenti».

L’affidamento temporaneo è stato deciso appunto per un periodo di tre mesi e il costo stimato in 4.658,19 euro oltre Iva.

Amoroso ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa contrattando con la ditta foriana “Ischia Pulizie Multiservizi di Iacono Massimo”, che ha offerto 3.600 oltre Iva e quindi formalizzato senza indugi l’affidamento.