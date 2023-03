Forio, affidamenti diretti per i locali dei pescatori

Il Comune di Forio procederà alla ristrutturazione dei locali pescatori, al fine di renderli maggiormente funzionali e fruibili, coprendo la spesa con parte delle somme residue e inutilizzate relative a un vecchio mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti. Sono dunque disponibili 146.075,78 euro, sufficienti a coprire l’importo del progetto redatto dall’arch. Mauro Pizzuti Miragliuolo del I Settore.

Il rup, il responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica, ha quindi proceduto all’affidamento diretto dei lavori «in considerazione della natura dell’intervento in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi». Chiedendo un’offerta alla “Costruzioni Ambrosino”. Il prezzo proposto, per l’importo contrattuale complessivo di 83.381,24 euro Iva compresa, è stato ritenuto congruo e dunque Lamonica ha proceduto all’affidamento.

Contestualmente si è reso necessario affidare anche l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I vari dirigenti del Comune infatti come sempre hanno dichiarato la indisponibilità di personale tecnico per svolgere tali compiti.

Lamonica anche in questo caso si è avvalso della trattativa diretta sul Mepa contrattando con l’arch. Carla Mattera di Barano, che ha richiesto 8.990 euro oltre Cassa. Offerta ritenuta vantaggiosa e il rup ha proceduto all’affidamento. La spesa complessiva impegnata per i lavori e l’incarico tecnico ammonta a 108.452,93 euro.