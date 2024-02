Forio abbraccia Auden, grande successo per la prima dell’associazione Incontrarte

Mercoledì sera, presso il Bar Internazionale di Forio, un nutritissimo pubblico – quasi cento persone, numero davvero straordinario per un evento culturale di questo tipo, in febbraio e sulla nostra piccola isola – ha omaggiato il grande poeta britannico Wystan Hugh Auden, in occasione del 117° anniversario della nascita. Il tributo è andato indubbiamente oltre le piu’ rosee previsioni degli organizzatori. E’ stato l’evento d’esordio dell’Associazione INCONTRARTE, presieduta da Umberto Lucio Amore, l’organizzazione dello stesso è stata curata da Andrea Esposito, scrittore foriano noto al pubblico per i suoi appassionanti romanzi noir, la direzione artista con la scelta dei brani è stata del Dottor Giuseppe Castiglione, cultore dei grandi poeti e poeta lui stesso.

La forma è stata quella del reading: davanti al folto pubblico, si sono alternati nella lettura dei brani piu’ noti del grande poeta i soci dell’associazione Clementina Petroni, Francesca Visone, Maria Di Costanzo, Giampaolo Monte, Mariella d’Ascia. In apertura dell’evento i doverosi ringraziamenti degli organizzatori al Comune di Forio che lo ha patrocinato e supportato: il saluto dell’amministrazione è stato portato dal cons. Avv. Michele Calise e dall’ass. Avv. Jessica La Vista che non hanno fatto mancare il loro plauso e il loro impegno a sostegno di questa tipologia di eventi. L’associazione ha altresì ringraziato i partners: il delicato sottofondo musicale che ha accompagnato il reading a cura di Rita D’Ambra e del M° Michelangelo Calise che ha curato l’acustica e l’amplificazione, l’Hotel Providence e le Cantine Tommasone che hanno arricchito l’evento coni loro prestigiosi marchi.

Il vice presidente Andrea Esposito, prima di dare spazio alle letture, ha voluto sottolineare lo spirito che anima le iniziative dell’Associazione: Incontrarte è nata per coniugare eventi artistico-culturali con la loro più ampia fruibilità ed accessibilita’, facendoli uscire e respirare al di fuori dei soliti canoni organizzativi e promozionali che li hanno spesso costretti – anche soprattutto sulla nostra isola – alla nicchia dei soliti partecipanti sempre uguali, dunque la scelta del Bar di Maria Senese come location non è stata solamente emozionale, ha spiegato Esposito, ma ha voluto soddisfare anche questo obiettivo dell’associazione, far abbracciare – in questo caso Auden, in futuro altri protagonisti – ad un numero di persone quanto piu’ ampio possibile.

Oggi il Bar Internazionale è gestito da Sanny Mattera e dal suo staff che, oltre ad averne tutelato e mantenuto intatto lo “spirito di Maria” lo hanno anche arricchito come è giusto che sia per tenerlo al passo con i tempi; a loro va il ringraziamento degli organizzatori. Il presidente Umberto Lucio Amore, dopo aver salutato gli ospiti e ringraziato tutto il direttivo, ha introdotto la neonata associazione e si è quindi soffermato sul concetto della poesia: cos’è dunque la poesia nel racconto di una vita se non il modo di guardarla diversamente, con delle parole diverse, con degli occhi diversi e con dei ricordi diversi, sui quali il tempo ha prestato la sua opera inesorabile, togliendone a volte la nitidezza ma senza purtroppo rimarginare le ferite, almeno non completamente. Toccando così le corde dell’animo di tutti, ha poi chiuso l’evento promettendo a breve altri momenti di grande emozione come è stato questo primo incontro.

Dopodichè si è dato totale spazio alla lettura dei brani di Auden: i suoi maggiori componimenti, la sua poetica, il suo messaggio anzi i suoi variegati profondi e spesso provocatori messaggi lasciati a noi lettori nella sua lunga e ricca vita, sono stati scelti con cura dal dottor Peppino Castiglione che, oltre ad aver aiutato il pubblico a comprenderli, ne ha letti alcuni personalmente.

Quindi il reading ha accelerato il ritmo, incalzante, con un rutilante susseguirsi delle opere maggiori del grande intellettuale inglese: da Funeral Blues al Blues del Profugo, da Addio al Mezzogiorno ad Un Altro Tempo, e ancora Shorts e the Moment, i delicati Lucina e Ninna Nanna, i profondi Primo Settembre e Canzone, fino ai due brani dedicati alla nostra isola ed al nostro paese, letti da Clementina Petroni, il Bar Internazionale e Ischia. Davvero un evento straordinariamente ricco e ben organizzato, quello con il quale l’Ass. Incontrarte ha omaggiato Auden, conclusosi con un ricco brindisi e con la promessa di ritrovarsi per i successivi appuntamenti.