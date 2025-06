Forio, “abbonamento rionale” per la sosta a Fortino-Spinesante: parte la formula “sperimentale”

L’Amministrazione comunale di Forio ha introdotto l’“abbonamento rionale” per la sosta a pagamento dei residenti in Via Fortino e Spinesante, ad elevata densità abitativa.

La delibera approvata dalla Giunta istituisce infatti gli stalli di sosta a pagamento nelle due strade con riserva del 75% degli stalli ai residenti anagraficamente registrati di via Fortino, via Spinesante e dei vicoli/rioni ad esse direttamente collegati, privi di posto auto privato, mediante abbonamento rionale; il restante 25% con sosta a pagamento tramite ticket. Inoltre, quanto alle sanzioni, introduce la rimozione forzata.

In premessa si evidenzia che «le zone di Via Fortino, Via Spinesante e i vicoli/rioni ad esse direttamente collegati presentano una forte densità abitativa, carenza di posti auto privati e una crescente pressione veicolare, specie durante la stagione turistica estiva; tali condizioni rendono necessaria un’organizzazione della sosta finalizzata a garantire la vivibilità per i residenti e la fruibilità dell’area per l’intera collettività».

Dunque l’Amministrazione guidata da Stani Verde «intende regolamentare la sosta pubblica in dette aree mediante l’istituzione di stalli a pagamento differenziati, introducendo una quota di stalli riservata ai residenti muniti di apposito abbonamento».

Nella quota del 25% degli stalli destinati a sosta a pagamento tramite ticket secondo le tariffe comunali vigenti non è ammessa alcuna tipologia di abbonamento, nemmeno quello rionale.

Abbonamento destinato ai soli residenti e non anche ai domiciliari, rilasciabile per un solo veicolo per nucleo familiare e il cui costo è fissato in 240 euro annui. Ovviamente, precisa la delibera, «non garantisce un diritto esclusivo al posto auto ma solo l’accesso alla sosta compatibilmente con la disponibilità».

Mano pesante contro i trasgressori. Per la sosta non autorizzata negli stalli riservati non basta la sanzione amministrativa da 42 a 173 euro.

Evidenzia infatti la Giunta: «Considerato che la sosta abusiva di veicoli privi di autorizzazione negli stalli riservati ai residenti muniti di apposito abbonamento rionale limita e compromette in modo significativo la possibilità per gli aventi diritto di fruire degli spazi assegnati, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso e ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l’effettività della riserva di tali stalli e di tutelare la vivibilità e la qualità della vita dei residenti, prevedere, oltre alla sanzione amministrativa, anche la facoltà di disporre la rimozione forzata del veicolo, in quanto tale misura si rende indispensabile per consentire l’uso degli spazi riservati ai soggetti autorizzati».

Gli stalli riservati ai detentori di abbonamento rionale saranno distinti mediante segnaletica orizzontale di colore verde, «onde evitare confusione con gli stalli ordinari a pagamento, che restano contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore blu».

La gestione delle domande di abbonamento e gli altri compiti sono demandati al Comando di Polizia Municipale.

L’iniziativa al momento ha natura “sperimentale”. Infatti «nelle more della completa attuazione del presente atto e in considerazione della stagione turistica imminente, in via sperimentale e limitatamente all’anno 2025, gli abbonamenti rionali saranno rilasciati con validità temporanea per il periodo luglio – ottobre 2025, al fine di valutarne l’effettiva efficacia e la fattibilità operativa»

Dal 1 gennaio 2026, salvo diverse decisioni dell’Amministrazione, la nuova disciplina sarà pienamente operativa a regime su base annuale.

La delibera di Giunta è immediatamente eseguibile «per urgenti motivi di interesse pubblico legati alla tutela della residenzialità e della mobilità urbana nella stagione estiva».