Forio. A San Vito il nuovo corso inizia con le lettere…

Il parroco che ha fatto di Panza una comunità esplosiva, che ha distrutto il gruppo dei giovani e che Pascarella ha inviato a San Vito, in questo giro di nomine poco fortunate per i fedeli di Forio, inizia con il piede in folle. E il primo segnale arriva direttamente da Francesco Del Deo. Questa volta il sindaco di Forio che normalmente viene chiamato “il Papa” ha pensato di andare oltre e si è messo nei panni dell’Apostolo. E così, come Paolo, Giovanni e Pietro ha pensato bene, anche lui, di inviare una epistola. Una lettera, la sua assenza e la presenza (distaccata) del vicesindaco Mario Savio.

In molti, in verità, si sono chiesti il motivo di questa assenza. I più cattivi pensano che Del Deo non abbia condiviso la scelta di Pascarella (potuta fare liberamene dopo lo strappo di Lagnese del diritto di Patronato) e che voglia prendere le distanze.

Quale altro, meno cattivo, si è chiesto se mai il sindaco si fosse offeso perché invitato in tono minore. Una riflessione che fa il paio anche con l’atteggiamento del vice sindaco Mario Savio che è stato visto dribblare tutti all’ingresso della chiesa e partecipare con tono non certo entusiasta.

Nel frattempo, anche Don Cristian ha scritto una lettera: “Nell’antichità c’era la consuetudine di scrivere delle lettere tra le Chiese che si chiamavano lettere di comunione. Ancora oggi queste lettere vengono scritte nella carne, nei pensieri, nei sentimenti di un uomo, di un diacono, di un presbitero o di un vescovo. Ognuno di noi è una lettera scritta e questa lettera scritta contiene in sé gioie, dolori, fatiche, limiti, talenti e bellezze. Oggi la mia vita è la lettera che il Signore attraverso il Vescovo manda a voi. Ognuno di noi dovrebbe imparare a leggere la lettera della vita di ogni persona. In questa parrocchia prima di me è stata scritta una lettera importante: quella della vita di Mons. Regine.

Quella lettera è stata scritta in più di cinquant’anni nella sua carne. Sono consapevole di accogliere un’eredità bella, importante. Queste lettere, queste vite sono importanti perché la fede non è solo codificata ma assume volti, nomi, sensibilità, tradizioni, che mentre hanno un comune denominatore, assumono anche colorazioni diverse a seconda delle parrocchie da cui proveniamo. È bello sentire in questo momento questo crocevia di storie e di parrocchie qui a San Vito. Grazie a tutti per la bellissima accoglienza!” Beh, parlando di lettere e chiese, speriamo che Don Cristian ricordi bene quelle serie. Quelle che riportano, ben chiaro, “ho questo contro di te”.