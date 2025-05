Forio: 720.000 euro dal PNRR per un nuovo asilo nido. Al via la riconversione a San Vito

Il Comune di Forio entra ufficialmente tra i beneficiari dei fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.1. Si tratta di un importante intervento volto al potenziamento dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia, destinato in particolare alla fascia 0-2 anni.

Il progetto presentato dall’amministrazione comunale è stato ammesso al finanziamento per un importo complessivo pari a 720.000 euro, somma prevista dal provvedimento ministeriale che accompagna il piano di assegnazione. L’intervento riguarda la riconversione di un edificio esistente non già adibito ad asilo nido, in linea con quanto previsto dall’art. 2, comma 2 dell’avviso pubblico.

L’investimento, reso possibile grazie alle risorse europee del programma Next Generation EU, ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di posti disponibili per i bambini nei primi anni di vita, soprattutto in quelle zone – come il territorio di Forio – dove il rapporto tra domanda e offerta risulta ancora squilibrato.

Con questo progetto, il Comune di Forio rinnova il proprio impegno nella costruzione di una comunità più equa e attenta ai bisogni delle famiglie. “Si tratta di un passo concreto – ci ha detto il primo cittadino di Forio, Stani Verde – verso una maggiore inclusione sociale e verso il sostegno alle famiglie che oggi faticano a trovare servizi educativi adeguati per i più piccoli ed è anche l’occasione per riconvertire al sociale una zona del nostro territorio che, da tempo, era lasciato al degrado”

L’intervento rappresenta non solo una risposta a esigenze educative e sociali, ma anche un volano per lo sviluppo occupazionale locale. Il nuovo asilo nido sarà infatti progettato e realizzato nel pieno rispetto degli standard europei in termini di sicurezza, accessibilità e qualità degli ambienti.

Il cronoprogramma del progetto prevede una durata complessiva di 36 mesi, con l’inizio dei lavori fissato per i prossimi mesi. L’obiettivo è restituire alla comunità una struttura moderna, funzionale e capace di offrire un servizio fondamentale per il benessere e la crescita delle nuove generazioni.