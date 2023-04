Forio, 3 posti da 10 mila euro… prima del voto

Guarda caso, il Comune di Forio deve procedere alla nomina del nuovo Nucleo di valutazione delle performance dei dipendenti, quando manca poco più di un mese alle elezioni. Di qui l’avviso pubblico di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse a firma del sindaco Del Deo. Il termine di scadenza per le candidature scade alle ore 12.00 del 12 aprile. Una iniziativa che si può definire sicuramente quantomeno tempestiva… L’incarico infatti non è affatto gratuito.

L’avviso precisa che «i componenti del Nucleo sono nominati dal Sindaco e l’incarico dura tre anni ed è rinnovabile, salvo revoca motivata». E che «per lo svolgimento delle funzioni ai componenti del Nucleo è riconosciuto il compenso annuo lordo di cui al decreto ministeriale del 21/12/2018 (aggiornamento limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti)». Che in soldoni fa circa 10.000 euro annui per ciascuno.

Il bello, se così si può dire, è che «i componenti del Nucleo saranno nominati dal sindaco a seguito di verifica delle capacità e competenze accertate dagli elementi desumibili dal curriculum».

Considerato il mandato ormai in scadenza, era proprio urgente per Del Deo procedere a questa nomina invece di lasciare il compito, come sarebbe stato più giusto, al suo successore? La risposta sta proprio nella natura di incarico retribuito e nella conseguente, solita manovra elettorale per far contento qualcuno in vista del 14 e 15 maggio…