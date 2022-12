Forio 2023, sarà Davide Castagliuolo per il dopo Del Deo

Questa mattina, a seguito di una riunione di maggioranza che ha visto protagonisti consiglieri comunali, assessori in carica, assessori che si sono alternati in questi mesi e appartenenti alla coalizione “Patto per Forio”, è stato unanimemente indicato il nome di Davide Castagliuolo quale candidato alla carica di Sindaco per le prossime competizioni elettorali del 2023.

Politico di grande esperienza e dall’alto profilo Davide Castagliuolo, attualmente in carica in qualità di consigliere comunale e, in passato, anche assessore al Bilancio di questa Amministrazione, rappresenta la figura di unione e di garanzia che ha visto l’intera maggioranza concorde.