Forio 2023, è corsa a tre. Verde e Iacono accolgono il terzo candidato: è Gianni Matarese.

Gaetano Di Meglio | Si definiscono le strategie per la prossima campagna elettorale di Forio. Stani Verde, a vele spiegate, definisce bene i contorni della sua coalizione e, addirittura, qualcuno è pronto a scommettere che Stani superi le sei liste a supporto del gruppo che, come tutti sanno, si è allargato con la lista di Franco Regine e Gianni Mattera e un pezzo della lista di Vito Manzi con la fuoriuscita dell’ex assessore Albano.

Quel pezzo della maggioranza di Francesco Del Deo che ha avuto il coraggio di prendere le distanze dal gruppo politicamente violento capeggiato da Mario Savio e arricchito dalle minacce (sempre politiche) di Michele Regine e Mimmo Loffredo (uno che ha perso la voglia di candidarsi con l’affidamento da qualche euro al socio di barca e qualche altra minuzia. Quando si dice l’amore per il paese. Già, che vale poco).

Con Stani Verde alle prese dell’opposizione di un paese che va in frantumi, si era già opposto Vito Iacono. Per l’ex consigliere comunale e patron del Forio Basket, vittima di vendette e ritorsioni politico-sportivo (anche a vantaggio di società di sport fontanesi ma con il dirigente amico a Forio), invece, sarà una candidatura di argomenti e di posizionamenti chiari: mai con gli altri perché sono le facce della stessa medaglia che ha rovinato Forio.

Nicola Manna gioca con la sua “primavera” ma, alla fine, forse, sarà una costola della maggioranza. Maggioranza che, a sua volta, in queste sere, ha definitivamente scelto il suo candidato. E, tra Michele Regine e Gianni Matarese ha vinto l’avvocato elegante, non il piccolino.

Una decisione che era già nell’aria e che, permette ora a Francesco Del Deo di concentrare le sue energie sul coordinarsi attorno al candidato certo. Un candidato che riporta il sorriso sul volto di Davide Castagliuolo che in questi mesi aveva “brigato”, da buon democristiano, per allargare i consensi sull’avvocato Matarese. Un profilo che offre alla maggioranza di presentarsi con un volto meno odiato.

La gestione Del Deo, Savio e, soprattutto, Michele Regine, è stata caratterizzata da un periodo di oscurantismo e di diritti calpestati che i foriani ben conoscono. Aggressioni politiche, imposizioni negli uffici, vie obbligate per tecnici e non solo hanno fatto pendant con altri tipi di comportamenti che hanno portato parecchi a subire e a covare risentimento. Quel risentimento che è nascosto e che, nel segreto delle urne, però, poi, può dare grandi soddisfazioni.

Matarese, nei mesi scorsi, mentre Davide Castagliuolo faceva lo sherpa, parlando del futuro candidato sinadco ci aveva detto: “Secondo me potrebbe anche essere una donna… l’importante è trovare una persona che deve riuscire a mediare, farsi rappresentante delle varie anime dell’amministrazione perché, ti ripeto, secondo me quando c’è un passaggio da una amministrazione che ha avuto per due volte lo stesso candidato sindaco, diventa un animale acefalo anche se il sindaco c’è, per cui deve avere la capacità di coaugulare le persone, evitare diaspore e cercare di accorpare anche altre realtà”.

E, giusto per riannodare i fili, è giusto rimarcare quanto avevamo scritto durante l’ultimo consiglio comunale di Forio dove, appunto, Gianni Matarese aveva già iniziato a vestire i panni del leader.

E, in un’altra occasione, sempre Matarese si era confidato con noi: “Io sono un vecchio democristiano. Ripeto, sinceramente auspico che si crei una bella maggioranza solida fatta su quelli che sono i progetti, sulle idee. Ritengo che Forio sia un gioiello da conservare e non migliorare. Noi siamo stati baciati dalla volontà del Padreterno che ha creato questo luogo d’incanto che va rispettato, rispettando le peculiarità senza fare stravolgimenti”.

A questo punto, però, per dare forza e credibilità a questa candidatura sarebbe necessario che Del Deo inizi a dare lo scettro al futuro candidato, magari, con un cambio in giunta.

Nel frattempo, sulla questione ruoli, Gianni Matarese non aveva dubbi: “Io non penso che sia una questione di ruoli. Chi vuole incidere in qualcosa e portare avanti dei suoi progetti lo può fare al di là di quello che è il suo ruolo. Può essere un assessore o un semplice consigliere di maggioranza. La vita amministrativa è difficile, tutte le complicanze burocratiche che ci sono… se uno vuole seguire un progetto lo riesce a seguire al di là del ruolo che svolge nell’ambito dell’Amministrazione. Io personalmente avendo un’attività professionale che mi impegnava al 100% ho ritenuto di poter proseguire la mia attività politica su determinati settori anche come consigliere comunale”.

A CASA VERDE, invece, la storia è diversa. In queste sere le luci dell’Sunset sono sempre accese e, si racconta di molti incontri. Incontri a base di sorrisi e di programmi di un gruppo che si sta allargando non solo tra i consiglieri comunali che hanno preso le distanze da Del Deo ma anche nella società civile.

Le riunioni e gli incontri di Stani Verde sono sempre più affollati e in bella vista, quelli di Del Deo, invece, sempre più nascosti e poco pubblici.