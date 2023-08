Forio, 17 candidati per i super 5 della Commissione Paesaggio

Sono diciassette i candidati per la nuova Commissione Locale per il Paesaggio di Forio. Il responsabile del Settore VII Patrimonio arch. Nicola Regine aveva infatti pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature. Il rinnovo dei componenti è necessario, risalendo la precedente commissione al giugno del 2019. La Commissione come è noto è composta dal responsabile dell’Ufficio Paesaggio e da cinque membri esperti in materie ambientali.

Entro il termine stabilito sono pervenute le candidature e Regine ha dunque approvato l’elenco da sottoporre al Consiglio comunale, a cui spetta la nomina della commissione. Questi i diciassette candidati con relative competenze: D’Abundo Aniello, geometra, «esperienza maturata in tanti anni di attività in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali».

Sacchetti Vito, ingegnere civile edile «esperto in Arti figurative e legislazione dei beni culturali». Raffaele Buono, geometra, «esperienza quarantennale in attività di consulenza nel campo della legislazione dei beni culturali, sfociata di seguito anche nella consulenza tecnica di ufficio per attività pluriennale del CTU esperita per il tribunale di Napoli». Romano Errico, geometra, «esperto in materia di beni ambientali». Abrogato Ferdinando, geometra, «esperto in materia di beni ambientali».

Galano Vincenzo, architetto, «esperto in materia di beni ambientali, storia dell’arte, discipline pittoriche, arti figurative, legislazione dei beni culturali».

Mattera, Salvatore, geometra. D’Abundo Vincent, geometra, «esperto in materia Beni Ambientali, Naturalistica, Storia dell’Arte e Legislazione Beni Culturali». Castagliuolo Giovanni, geometra, «esperienza in materia di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agro-forestali e legislazione dei beni culturali». Calise Giovanni, geometra, «esperienze maturate nelle discipline di beni ambientali; discipline agricolo forestali, naturalistiche; discipline storiche; legislazione dei beni culturali». Castaldi Salvatore, architetto, «esperienze maturate nelle discipline di beni ambientali; legislazione dei bei culturali; storia dell’arte, discipline naturalistiche, storiche e pittoriche».

Costagliola Patrizio, architetto, «esperienza pluriennale nella progettazione architettonica, gestione di commesse in ambito pubblico – privato ed in ambito real state residenziale – terziario. Conosciuto ed apprezzato per l’attenzione ai dettagli, al design di qualità ed all’ascolto della committenza». Iacono Giuseppe, geometra, «comprovata esperienza maturata nelle materie di: Catasto, Condoni, Urbanistica, Rilievi topografici, Energy manager, Valutatore Immobiliare, Interior Design, Legislazione di beni culturali, Beni Ambientali e Storia dell’Arte». Trofa Valentina, architetto, «esperta in beni ambientali, storia dell’arte, discipline naturalistiche, storiche, pittoriche arti figurative, legislazione beni culturali». De Masi Alessandro, architetto, «esperto in Beni Ambientali; Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche e Figurative; Legislazione Beni Culturali». Iacono Sandro, geometra, «comprovata esperienza in materie paesaggistiche». Polito Immacolata, architetto, «esperto in Beni Ambientali; Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche e Figurative; Legislazione Beni Culturali».