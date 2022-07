Forio, 10.000 euro per eventi musicali

Quest’anno riprendono a pieno ritmo gli eventi estivi che prima della pandemia caratterizzavano la stagione turistica sulla nostra isola, come in tutte le località turistiche, per intrattenere ospiti e residenti. E dunque a Forio l’associazione “I Cavalieri dell’Isola Verde APS” ha stilato un calendario di eventi musicali denominato “Il giovedì, sabato e domenica foriano”, che prevede appunto tre appuntamenti musicali settimanali a partire dal 14 luglio e fino al 4 agosto lungo il centro del paese. Un totale di dieci appuntamenti, per i quali la presidente dell’associazione, Sabrina Minichini, ha chiesto al Comune il patrocinio e un supporto economico.

La Giunta Del Deo ha accolto a tambur battente la richiesta con delibera immediatamente eseguibile visto l’imminente inizio del programma, concedendo oltre al patrocinio del Comune un contributo economico di 10.000 euro, comprensivo del compenso per i musicisti.