Forio 1: un contenzioso scolastico “misteriosamente” risolto che non convince i giudici del TAR

La gestione della preside De Vita continua ad avere i riflettori ben accesi da chi deve controllare la nostra scuola. Sempre non abbastanza e sempre, forse, con una buona dose di miopia. La storia che vi raccontiamo tra poco è solo un esempio di quello che accade tra Forio e Barano. E se a Forio si ricorre al TAR a Barano è un disastro su tutta la linea. Ne scopriremo delle belle quando i genitori che hanno scelto per un improbabile tempo prolungato “a panini” e senza mensa o a mensa a pagamento sarà una realtà. Così come ne vedremo delle belle ora che staremo a raccogliere i cocci di una gestione che ha già dimostrato i suoi limiti e la storia del Santa Caterina da Siena al freddo e al gelo è solo un antipasto. Purtroppo, perché ci vanno di mezzo i nostri bambini, si aspettano diverse, altre, portate. E se questo è l’inizio…

LA STORIA

E’ sorto un contenzioso – che però sembrerebbe già superato – tra una collaboratrice scolastica che aveva presentato domanda di inserimento nel personale ATA del Circolo Didattico Forio 1 Capoluogo, e l’Amministrazione scolastica.

La lavoratrice era infatti ricorda al Tar Campania per ottenere l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata in data 3.11.2023 e per la declaratoria della spettanza del diritto di accesso agli atti, «con conseguente condanna della P.A. all’ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia». Chiamando in causa il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e appunto il Circolo Didattico “Forio 1 Capoluogo”, costituitisi in giudizio, nonché altra interessata all’inserimento, non costituitasi.

Il collegio della Quarta Sezione presieduto da Paolo Severini è intervenuto al momento con una ordinanza nella quale innanzitutto riassume l’oggetto del contendere: «La ricorrente, collaboratrice scolastica, attualmente inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino, premesso che, in data 3.11.2023, aveva formulato istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 241/1990, presso le istituzioni scolastiche ove aveva presentato domanda di inserimento e, fra, queste, anche l’Istituzione scolastica resistente; che, nell’istanza – dopo avere premesso quanto sopra – aveva esposto che, per il triennio 2017/2020, in riferimento alla domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, l’inserimento era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda e, per questo, era sua intenzione ottenerne il riconoscimento ed il conseguente risarcimento dei danni sin qui patiti per l’illegittima condotta serbata dall’Amministrazione scolastica; che aveva, pertanto, chiesto l’ostensione dei contratti scolastici stipulati e negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 11,55 per la figura di collaboratore scolastico e, anche, di conoscere la durata della supplenza e/o incarico a tempo determinato ed il numero di ore del contratto».

In pratica evidenziava una serie di errori che l’avrebbero “discriminata”.

Sta di fatto che l’Amministrazione scolastica non aveva dato riscontro alcuno alla richiesta, lasciando che si formasse il cosiddetto silenzio inadempimento. Ritenuto illegittimo dalla ricorrente.

DATE NON COINCIDENTI

L’Amministrazione scolastica ha depositato una relazione a firma del dirigente del Circolo Didattico Forio 1 Capoluogo. Ma soprattutto, entrambe le parti hanno concluso concordemente «per la declaratoria di cessata materia del contendere o sopravvenuto difetto d’interesse».

La collaboratrice in pratica avrebbe deciso di rinunciare al ricorso. Ma qualcosa non quadra agli occhi dei giudici, che vogliono vederci chiaro prima di assumere una decisione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Si legge infatti nell’ordinanza: «Si rileva, peraltro, che dalla documentazione, allegata alla memoria difensiva dell’Amministrazione, non è dato comprendere precisamente quando, e per effetto della trasmissione di quali atti, sia stata data soddisfazione all’istanza ostensiva di parte ricorrente del 3.11.2023 (nella relazione del D.S. dell’Istituto resistente si fa menzione della risposta fornita ad una – pare – precedente istanza del legale della ricorrente, del 19.10.2023, evasa in data 23.10.2023)». Le date non coincidono, in sostanza.

Di conseguenza il Tribunale ordina «alle parti, ricorrente e resistente, di controdedurre circa le rilevate circostanze, mercé il deposito di note difensive ed eventualmente di ulteriore documentazione a supporto, nel termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza».

Una decisione interlocutoria che dispone gli incombenti istruttori rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio fissata per l’8 maggio prossimo. Tutto resta sospeso in attesa di fare luce sui fatti sopravvenuti che renderebbero inutile il ricorso.