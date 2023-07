Forestali. Gen. Marzo: «vicini ai cittadini, anche con la scienza»

Generale Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA): «Il nostro comparto ha un’alta valenza tecnica e specialistica, assorbendo il Corpo forestale dello Stato, quindi le importanti componenti della tutela forestale e della biodiversità, più la componente dell’Arma in materia di tutela ambientale e tutela agroalimentare. Ciò ne fa una forza di polizia ambientale unica in Europa e forse anche nel mondo, a cui sono dedicate molte risorse, come settemila uomini e 1300 operai.

La nostra mission è quella di intervenire sul territorio, di monitorarlo, leggerne le esigenze prioritarie e quelle dei cittadini, cercando di contemperarle e sforzandoci di dare importanti segnali di sostenibilità, dunque cercare un equilibrio tra natura e uomo. Preferisco parlare di prevenzione e di prossimità ambientale, non tanto di repressione, perché vogliamo promuovere i processi evolutivi dei territori, accompagnandoli e stando vicino ai cittadini. Quindi dare il nostro apporto, che oggi è anche scientifico-tecnico in quanto frutto di ricerche, è una cosa che ci soddisfa dandoci la possibilità di dimostrare come un’istituzione dello Stato possa essere vicina ai cittadini sfruttando le nuove tecnologie, la conoscenza e la formazione che il nostro personale ha acquisito e acquisisce ogni giorno.

La rete territoriale dell’Arma agevola e aiuta tale attività, perché può contare sul supporto di un organismo tecnico che può contemperare le necessità che emergono durante gli interventi sul territorio. È come andare prima dal medico generico e poi dallo specialista, per curare il male in maniera più puntuale e precisa: ecco, questa è la nostra funzione di Carabinieri. Personalmente iniziai la carriera alla Nunziatella nel ’74 a Napoli, adesso la concludo con l’attività a Ischia, un apporto che mi gratifica dando testimonianza fattiva del nostro impegno a vantaggio dei cittadini».