Forbes incorona Dani Maison tra i ristoranti più “cool” al mondo

Non vi sono dubbi: per Forbes tra i migliori ristoranti al mondo per il 2021 c’è anche Daní Maison!

Esatto, il gioiello, tutto ischitano, della ristorazione internazionale ideato da Chef Nino Di Costanzo é stato consacrato dalla nota testata internazionale in un anno in cui, tra tutto, la ricerca del buon cibo in un ambiente tranquillo, é ancora tra i “must”.

Ecco il testo dedicato a Daní Maison, unico ristorante italiano a comparire in questo elenco.

“In una delle isole del Mediterraneo piú “dolce vita” che mai, circondato da un giardino che può essere ritrovato solo nelle fiabe, chef Nino di Costanzo seduce i suoi ospiti con le sue visioni innovative riguardo ingredienti e sensazioni della Campania elevati alla più fine arte culinaria – racconta Invernizzi – L’Arte é ovunque presso Dani Maison dai piatti ai quadri di arte moderna affissi ai muri, dall’espositore per dolci agli oggetti in giardino.”