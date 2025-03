Foraggi per bestiame, l’importanza di scegliere una qualità elevata

I foraggi per bestiame sono fondamentali per una dieta corretta, che a sua volta favorisce la salute dei ruminanti. In linea generale, una dieta ideale dovrebbe prevedere almeno il 60% di foraggio di ottima qualità. Quando si parla di alimentazione animale, infatti, è questa una caratteristica della quale non si può proprio fare a meno. Più il foraggio è di qualità e più potrà avere un impatto diretto sul benessere dell’animale e sulla sua capacità produttiva. Più è la qualità del foraggio, e migliori saranno le performance e la salute dell’animale.

Agroteam, in prima linea per il benessere degli animali

Da oltre 30 anni, Agroteam si impegna con passione ed esperienza per supportare gli allevatori nella gestione del foraggio, mettendo a disposizione soluzioni su misura. Il foraggio per bestiame Agroteam è studiato ad hoc, in seguito a un’attenta analisi di tutte le variabili che influenzano la dieta degli animali. Il supporto offerto da questa azienda non si limita alla semplice fornitura, ma comprende una consulenza completa, che si estende dalla coltivazione del foraggio fino alla gestione della mangiatoia. In questo modo, agricoltori e allevatori potranno essere supportati da professionisti del settore per scegliere la migliore soluzione da mettere in pratica in materia di alimentazione.

L’approccio di Agroteam è globale. Ogni aspetto della vita dell’azienda agricola e della mandria viene preso in considerazione: dalla scelta dei prodotti da coltivare, con piani agronomici personalizzati, fino alla formulazione di razioni e mangimi su misura per ogni realtà.

Tipologie di foraggi

Esistono diversi foraggi per bestiame, distinti principalmente in base alla stagione. I foraggi autunno-vernini si suddividono in due categorie: le graminacee e le leguminose. Le graminacee, pur essendo meno ricche di proteine rispetto alle leguminose, favoriscono il benessere generale dell’animale e sono un’importante risorsa per una dieta equilibrata. Le leguminose, più ricche di proteine, sono meno efficaci nel processo di ruminazione, ma comunque fondamentali in certe fasi della nutrizione animale.

Agroteam, con la sua esperienza, è in grado di trattare e gestire tutte le tipologie di foraggio, con una particolare specializzazione sulle graminacee. Questo tipo di foraggio, sebbene meno conosciuto rispetto ad altri, sta acquisendo infatti sempre più importanza per le sue caratteristiche nutrizionali. Le graminacee invernali, come grano, triticale, orzo, loietto, avena e pisello da foraggio, sono infatti molto vantaggiose. Non solo sono più efficienti in termini di utilizzo dell’acqua, ma sono anche foraggi più sostenibili che rispondono meglio alle esigenze ambientali.