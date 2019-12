Football americano, Chez Mellusi porta Ischia in finale nazionale!!!!!

Ischia è sul tetto del mondo del Football americano grazie a Chez Mellusi.

Sì, la nostra meravigliosa e grintosa “tigre ischitana” nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2019 con la sua squadra dei Clemson ha battuto ai playoff la squadra dell’Ohio per 29 punti a 23 punti, guadagnando di diritto l’accesso alla finalissima di New Orleans del 13 gennaio 2020.

“Siamo tutti molto orgogliosi di Chez – ci ha dichiarato Nello Mellusi – e felicissimi per questo risultato che porta i Clemson nell’olimpo del football americano. Non vediamo l’ora che si disputi la finale… anzi, nonno Cesare ha già acquistato i biglietti per essere presente sugli spalti per questa storica finale.”

Le immagini della partita rimbalzano su ogni media americano portando i Clemson tra i trend delle piattaforme social. E con le tigri anche il nostro Chez!

In bocca al lupo da tutti noi!!!