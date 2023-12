Fondo Bosso, progetto per lavori fognari da oltre un milione

Ugo De Rosa | L’Amministrazione comunale di Ischia ha deciso di avvalersi dell’eventuale finanziamento della Città Metropolitana di Napoli per completare la rete fognaria e risolvere in via definitiva il problema degli allagamenti causati dalle acque piovane a Fondo Bosso. Con un progetto il cui costo supera il milione di euro.

Come è noto, l’Ente guidato da Gaetano Manfredi ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto a comuni del territorio metropolitano per l’attuazione di nuove misure di intervento finalizzate a digitalizzazione, innovazione, cultura, turismo; mobilita sostenibile, rete sicura; inclusione sociale, rigenerazione urbana, sport. Tutte rientranti nel piano strategico “ImmagiNA Napoli Metropoli 2023-2026”.

Una opportunità da non lasciarsi sfuggire. Nella delibera di Giunta che approva l’iniziativa si fa appunto riferimento alla possibilità di candidatura per la presentazione di proposte di interventi da inserire all’interno del Parco Progetti dei Comuni finalizzato alla redazione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana.

Gli interventi da finanziare anno appunto finalità di dare attuazione «al processo di programmazione strategica rivolto a realizzare, potenziare e migliorare le opere pubbliche e i servizi di comune interesse nell’area metropolitana con l’obiettivo di rendere l’area metropolitana più attrativa e di incardinare su di essa nuove opportunità di sviluppo economico e sociale». L’azione che si intende attuare è appunto «improntata su tre assi di intervento: digitalizzazione – innovazione – cultura – turismo; mobilità sostenibile – rete stradale sicura; inclusione sociale – Rigenerazione urbana – sport».

Ebbene, l’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino intende «preservare l’ulteriore consumo di suolo promuovendo interventi di rigenerazione urbana e di edilizia attraverso anche la compensazione ecologica, in particolare di salvaguardia del paesaggio, anche dal punto di vista idrogeologico, sismico e di tutela delle acque».

Il progetto candidato, denominato “Completamento della rete fognaria e regimentazione delle acque bianche in località Fondo Bosso fino a via Leonardo Mazzella”, è finalizzato a perseguire in particolare gli obiettivi di inclusione sociale, rigenerazione urbana e sport. Infatti nell’area di Fondo Bosso sono ubicate due importanti strutture sportive del comune, ovvero lo stadio “Enzo Mazzella” e il Palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela”. Senza dimenticare che nella stessa area, secondo le intenzioni dell’Amministrazione Ferrandino, dovrebbe in futuro essere spostato il capolinea dei bus Eav.

Il progetto esecutivo, che è stato redatto dall’Ufficio tecnico, a cura dell’ing. Francesco Iacono, presenta un importo complessivo di 1.160.877 euro, di cui 848.476 per i lavori.

La Giunta ha quindi proceduto all’approvazione della progettazione esecutiva e della candidatura per la partecipazione all’avviso pubblico della Città Metropolitana. Con la stessa delibera il progetto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche con riferimento all’anno 2024.

Responsabile unico del progetto è stato nominato l’ing. Francesco Fermo, responsabile del Servizio 20, che dovrà curare la candidatura al finanziamento.

Stante l’urgenza, la delibera di Giunta è immediatamente eseguibile.