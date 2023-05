Fondazione Leonessa: inside work, promo bando per 5 Borse di studio

La Fondazione Leonessa lancia il primo Bando “INSIDE WORK” per l’assegnazione di n. 5 borse di studio: presentazione venerdì 26 maggio 2023 ore 10.00 I.I.S. C. Mennella, Via M. Mazzella – Ischia

Interverranno alla presentazione moderata dalla giornalista Elena Mazzella i tutor del progetto:

Michele Di Meglio

BAGNINO DI SALVATAGGIO, GIARDINI EDEN

Anastasia Calise

GOVERNANTE, HOTEL SAN MONTANO

Mario Borsò

EVENT AND CONGRESS MANAGER, HOTEL CONTINENTAL TERME

Vincenzo Buono

DIRETTORE SANITARIO, HOTEL REGINA ISABELLA

Ivan Assante

HR CCORDINATOR, ALILAURO S.P.A.

La “Fondazione Ing. Salvatore Leonessa”, con sede in Ischia (NA), alla Via Michele Mazzella 60 allo scopo di onorare la memoria dell’Ing. Salvatore Leonessa che, nella sua vita di imprenditore ha sempre inteso promuovere e favorire la formazione dei giovani più meritevoli, indice il primo concorso “INSIDE WORK” per l’assegnazione di n. 6 borse di studio: n. 5 tirocini di due mesi, retribuiti (euro 1.000,00 al mese) nel comparto turistico per la stagione estiva 2023, per le figure professionali qui di seguito elencate, presso: