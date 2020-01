Fondazione Leonessa, 3 borse di studio alla LUISS per i “direttori” di domani

Una scelta di qualità per il turismo dell’isola. Una buona pratica da replicare. Un esempio per politica e imprenditori. Dalla Fondazione Ing. Salvatore Leonessa, 3 borse di studio per l’Executive Programme Hotel Management for Executives che si terrà Luiss Business School. Una sfida per la formazione di tre professionisti del turismo.

Gaetano Di Meglio | Questo nuovo anno inizia con il piede della formazione, della specializzazione e della qualità nel mondo del turismo. E inizia con la decisione assunta dalla Fondazione Ing. Salvatore Leonessa e che vede in Elena il suo punto di forza, di voler assicurare 3 borse di studio (che coprano tutti i costi) per la partecipazione all’Executive Programme Hotel Management for Executives che si svolgerà, a partire dal mese di Febbraio, Luiss Business School di Roma.

Nelle prossime ore sarà reso ufficiale il bando di partecipazione diretto ai neo laureati (almeno 105) ischitani che hanno voglia di voler perfezionare il loro percorso di studio e sviluppare un veloce upgrade nel mondo del lavoro.

Ce ne parla Elena Leonessa, presidente della Fondazione

“Con immenso orgoglio – ci ha detto Elena -, quale portavoce e presidente della Fondazione Ing. Salvatore Leonessa, creata dalla moglia Lina Mameli Leonessa, sono lieta di presentare questa iniziativa a favore dei giovani dell’Isola d’Ischia: l’assegnazione di tre borse di studio per la partecipazione al corso di Advanced Hotel Management che si terrà presso la Luiss Business School a partire dall’11 febbraio 2020 sino al mese di giugno 2020.

Zio Salvatore, l’ingegnere Leonessa, alla cui memoria viene dedicato questo Primo Bando – continua il racconto, anche un po’ commossa, Elena -, ha sempre sognato di poter supportare il diritto allo studio per i giovani che non avevano grandi capacità economiche per migliorare e perfezionare gli studi. Questo desiderio scaturisce dal suo vissuto personale – racconta- , perché a causa delle ristrettezze economiche dell’epoca e delle condizioni familiari (perse il padre in giovane età) solo grazie all’aiuto e ai sacrifici della famiglia, madre, fratelli e sorelle con grande difficoltà, riuscì a raggiungere l’obiettivo della laurea e divenire Ingegnere. Sono convinta – aggiunge la presidente Leonessa – che questo bando, rispecchi la volontà di Zio Salvatore, uomo lungimirante, grande precursore nel campo del turismo e aperto a qualsiasi forma di cambiamento. L’isola d’Ischia vive unicamente di turismo e purtroppo, sebbene abbia caratteristiche e qualità uniche al mondo, nuovi mercati geografici si stanno aprendo e la competizione sta diventando un grave problema. Mentre in precedenza, senza alcun tipo di azione, l’economia isolana andava a gonfie vele, attualmente le aziende necessitano di risorse umane con elevate competenze manageriali e forte attitudine al cambiamento per riuscire ad essere efficienti ed affrontare la concorrenza mondiale. I seminari del corso – spiega Elena Leonessa – saranno tenuti da esperti del settore turistico di provenienza sia accademica che aziendale. Per citarne alcuni Enzo Indiani (iconico General Manager del Principe di Savoia – Milano alla guida quale direttore della European Hotel Manager association), Palmiro Noschese (Managing Director italy per Melia Hotels), Renzo Iorio (CEO di Nugo, Piattaforma digitale di Trenitalia). Questa è la prima edizione – conclude la presidente – , ma abbiamo già deciso di confermarla per i prossimi anni, perché c’è un solo modo per affrontare il mondo che cambia e si evolve: quello di essere pronti e preparati. Questo spero, sia un utile contributo da parte nostra. La fondazione ha come obiettivo principale quello di investire nei giovani ischitani, dare quindi a tutti, la possibilità di acquisire nuove nozioni, strategie e raggiungere risultati che possano essere investiti nel futuro di tutti noi. Da sempre la LUISS BUSINESS SCHOOL ha rappresentato formazione di qualità e preparazione per affrontare sfide al passo con i tempi”.

IL CORSO

Il programma è composto da 8 aree tematiche per un totale di 156 ore suddivise in 21 giornate di formazione e l’obiettivo è quello di qualificare le capacità dei candidati, di sviluppare in maniera positiva il turismo della nostra isola e rendere possibile quindi, la conoscenza in tutto il mondo delle nostre eccellenze.

I moduli

Gli scenari tecnologici e competitivi nel turismo. Evoluzione dei mercati e della competizione; Le strategie competitive.

II modulo: L’analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria. • Indicatori di performance nel settore ricettivo; Analisi economico-finanziaria di un’azienda ricettiva; Valutazione di un progetto di investimento; Valutare il valore di un’azienda; La determinazione del valore economico di un’azienda ricettiva.

III modulo: Budget e controllo di gestione. Struttura dei costi di un’azienda ricettiva; Elaborazione del budget; Tecniche di controllo delle prestazioni.

IV modulo: Comportamento del consumatore. Evoluzione dei comportamenti e delle esigenze del turista; Impatto dei social media sul comportamento del turista; L’analisi dei dati per comprendere il comportamento del turista.

V modulo: Gestione commerciale e comunicazione. Modalità offline e online di gestione delle vendite; Revenue management; Gestione della comunicazione attraverso i social media; Il customer relation management.

VI Modulo: La gestione delle operations. Standard di pianificazione del servizio e obiettivi di qualità; Gestione area wellness e servizi avanzati al cliente; Gestione dell’area food and beverage; La gestione secondo i principi della sostenibilità.

VII modulo: Business plan. Elaborazione di un business plan e punti chiave; L’articolazione dei contenuti del business plan; Elaborazione del business model; Costruzione del paino dei flussi di cassa; Piano di fattibilità finanziaria; Analisi e gestione dei rischi.

VIII modulo: Gestire il cambiamento. La leadership nei contesti di cambiamento; Definire obiettivi comuni; La motivazione del team; La comunicazione interpersonale; Sviluppare l’organizzazione definendo obiettivi comuni; Competere creando valore condiviso.

I SEMINARI

I seminari saranno tenuti da esperti del settore turistico di provenienza sia accademica sia Aziendale.

Il Comitato scientifico del corso è composto dal direttore scientifico: Matteo Caroli: Associate Dean, Luiss Guido Carli University. Paolo Boccardelli, Dean, LUISS Business School. Renzo Iorio, CEO of Nugo, COO and Managing Director of Italy, Greece, Israel, and Malta for Accor Hospitality, Adjunct Faculty of LUISS Business School. Enzo Indiani: Direttore della European Hotel Managers Association (EHMA); Palmiro Noschese, Managing Director Italy for Melia Hotels International and Board member of AICA and Federturismo.

La faculty del corso è affidata a Fabiola Sfodera, Professore aggregato per l’area di Economia e gestione delle imprese; Raffaele Oriani, Professore Ordinario di Finanza Aziendale e Venture Capital presso il Dipartimento di Economia e Management della Luiss Guido Carli di Roma; Barbara Magnanelli, Assistant Professor of Accounting and Management; Giacomo Del Chiappa, Full Professor of Marketing; Mauro Facondo, Consulente in webmarketing e comunicazione; Tracey Battisti, HR manager, esperta nel settore del luxury hospitality; Valeria Pardossi, Consulente per lo sviluppo delle risorse umane nell’era della trasformazione digitale; Renzo Iorio, CEO of Nugo, COO and Managing Director of Italy, Greece, Israel, and Malta for Accor Hospitality, Adjunct Faculty of LUISS Business School; Palmiro Noschese, Managing Director Italy for Melia Hotels International and Board member of AICA and Federturismo; Pino Italiano: Full Professor of data management