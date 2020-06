Fondazione Ing. Salvatore Leonessa, il bando per l’assegnazione di n. 4 borse di studio

La “Fondazione Ing. Salvatore Leonessa”, con sede in Ischia (NA), alla Via Michele Mazzella 60, allo scopo di onorare la memoria dell’Ing. Salvatore Leonessa che, nella sua vita di imprenditore, ha sempre inteso promuovere e favorire la formazione dei giovani più meritevoli, indice un Concorso per l’assegnazione di n. quattro borse di studio :

per due stage retribuiti in cucina e due stage retribuiti in sala, dal 1° agosto al 30 settembre, presso il Ristorante stellato DANÌ MAISON e presso il Ristorante stellato INDACO.

La partecipazione al bando è riservata ai giovani maturandi dell’ultimo anno dell’ ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO V. TELESE.

Le domande di ammissione al Concorso dovranno pervenire, via posta elettronica, entro il 25.07.2020 al seguente recapito: fondazioneingleonessa@pec.it.

Le domande, redatte in carta libera, dovranno contenere un sintetico curriculum vitae con indicazione delle esperienze di studio e professionali dei candidati, con autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi del GDPR (Reg. Europeo n. 679/2016) nell’ordine, di: a) data di nascita; b) residenza, domicilio e telefono; c) voto maturità d) indicazione dell’esperienza lavorativa nel campo alberghiero; e) breve relazione (massimo una pagina) che motivi la partecipazione al bando.

La Fondazione procederà ad una preliminare verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione, escludendo i richiedenti non in possesso dei requisiti formali sopra indicati; quindi, redigerà l’elenco degli ammessi al concorso e stilerà la graduatoria, selezionando tra i candidati risultati idonei, i dieci più meritevoli. I primi dieci in graduatoria saranno poi invitati a sostenere un colloquio con una commissione esaminatrice nominata dal CdA della Fondazione, dall’esito del quale sarà effettuata la scelta finale dei quattro assegnatari della borsa di studio. Lo stage ha l’obiettivo di rendere possibile ai giovani di Ischia, di formarsi professionalmente presso le eccellenze della nostra isola. Il bando è disponibile sulla pagina FB ed Instagram della fondazione.

Ischia, 26.06.2020

Avv. Elena Leonessa, Presidente

