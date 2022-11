“Folgorazione terraferma”, De Simone pronto a lasciare l’Ischia

Cinque reti in stagione, tre delle quali decisive sull’economia finale degli incontri. Un lampo importante in Coppa Italia contro l’Acerrana, l’altro nel derby del Calise in campionato. Poi, la preziosa doppietta nello scontro diretto col Pompei e il gol del raddoppio nel tris al Villa Literno. Potrebbe chiudersi così l’esperienza di Gennaro De Simone alla corte dell’Ischia e di mister Enrico Buonocore.

Arrivato in estate dalla Puteolana, il centrocampista napoletano ha scalato gradualmente le gerarchie fino a diventare un elemento di assoluto valore nello scacchiere gialloblù. Tuttavia, le prestazioni hanno attirato l’attenzione delle altre squadre, con una big del Girone A che è rimasta folgorata dalla crescita del classe 1997. E l’avventura sull’isola potrebbe andare in archivio anzitempo per il venticinquenne, pronto ad accettare un’offerta importante dalla terraferma. Il sodalizio di Taglialatela e Lubrano, d’altro canto, non avrebbe problemi ad accontentare le richieste della mezzala e aprirebbe al trasferimento.

Qualora la trattativa andasse in porto, l’Ischia si tufferebbe sul mercato alla ricerca di una valida pedina nel cuore della mediana. La società, infatti, ha sempre dimostrato di non voler lasciare nulla al caso e lavora per perfezionare l’organico a disposizione del tecnico: l’obiettivo è rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.