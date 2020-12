Fogne, il commissario Giugni conferma 40 milioni di euro per le fogne ischitane

IDA TROFA | Fogne e depuratori, confermati i finanziamenti. Attraverso l’EVI tutti i punti salienti delle opere per fogne, acque bianche ed acque termali.

Nel merito i sindaci sono stati notiziati dell’aggiornamento sulla situazione dei finanziamenti opere pubbliche.

Il commissario straordinario alla depurazione professor Maurizio Giugni, ha confermato, infatti il finanziamento delle opere pubbliche fognarie da realizzarsi come da piano predisposto dall’ Evi S.p.A. ed ha avviato la regolarizzazione procedurale per l’identificazione dell’intervento e contestualmente in corso di valutazione anche l’individuazione della stessa EVI S.p.A. stessa come soggetto incaricato alla redazione delle progettazioni preliminari al piano per la realizzazione delle opere fognarie. Si aggiungono anche le condotte dedicate alla separazione delle acque termali dalle acque minerali.

La cifra complessiva dell’intervento è prossima ai 40 milioni di euro. Le prospettate realizzazioni permetterebbero di risolvere gravissime e annose questioni come il Rio Corbone e l’alveo Pio Monte della Misericordia, insieme a numerose altre emergenze sul territorio, oltre a permettere la regolarizzazione dello scarico dei reflui termali, con vantaggio degli albergatori e con la possibilità di mettere in funzione i depuratori quali, in mancanza di questa separazione, non possono o non potrebbero operare.