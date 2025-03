Foglia Manzillo: “Ischia, serve una partita perfetta per avvicinarci alla salvezza”

L’Ischia Calcio si prepara alla partita in trasferta contro il Nardò con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi per avvicinarsi alla salvezza. Antonio Foglia Manzillo, ex della ventisettesima giornata del campionato, presenta la sfida in conferenza stampa.

Mister, quali sono le valutazioni e le sensazioni qualche giorno dopo la vittoria ottenuta contro il Francavilla?

“È stata la partita che mi aspettavo, considerando che affrontavamo una delle squadre più in forma del campionato, come dicevano i numeri e le prestazioni. Alla fine, la partita di domenica si è svolta proprio così. È stata una gara molto combattuta; siamo stati bravi a sbloccarla e, da lì, abbiamo cercato di gestire meglio il gioco. Loro hanno cambiato modulo, passando a un 4-3-1-2 e hanno cercato di spingere al massimo, mettendo in campo tutta la loro potenzialità offensiva. Noi, invece, siamo tornati al 3-5-2, difendendo bene il risultato. Nelle ripartenze, dove ci hanno dato spazio per chiudere la partita, siamo stati un po’ troppo superficiali e non abbiamo concretizzato come avremmo potuto, rischiando qualche sofferenza alla fine. Ma, complessivamente, è stata la partita che mi aspettavo”.

Prima del gol di Giacomarro, l’Ischia non era stata molto paziente. Dopo la rete del vantaggio è riuscita a trovare tranquillità e controllo della gara.

“Sì, in effetti, vorrei migliorare la gestione della partita. Nel secondo tempo, alla fine, non abbiamo corso grossi rischi. Non ricordo occasioni da gol serie per il Francavilla. Però vorrei una gestione migliore. Quando recuperiamo palla, non è sempre necessario verticalizzare o cercare subito il secondo gol. Ci sono momenti in cui, invece, dovremmo rallentare, muovere il pallone e gestirlo con calma. Su questo aspetto credo che dobbiamo ancora lavorare. Per quanto riguarda l’inizio della partita, più che frenesia, parlerei di voglia di sbloccare un risultato che per noi domenica era davvero fondamentale”.

Mister, alla luce delle occasioni mancate contro il Francavilla, ha avuto modo di confrontarsi con Piszczek, magari con qualche parola di incoraggiamento?

“Piszczek non parla l’italiano. Gli stiamo vicini per quello che possiamo. Però non c’è bisogno di incoraggiamento perché è un grandissimo professionista. Ho allenato veramente centinaia e centinaia di calciatori, penso che questo sia uno dei profili migliori che ho allenato, in termini di professionalità prima, durante e dopo l’allenamento. E quindi questo ti porta, per forza di cose, dei risultati. Sì, il gol che è mancato domenica, magari li farà nelle prossime partite. Ripeto quello che ho detto ultimamente, in allenamento la porta la vede, deve inquadrarla in partita che poi è quello che ci interessa di più”.

Abbiamo visto che la prima squadra si sta allenando con la Juniores. È un esperimento soprattutto in vista del futuro?

“Alleno da 28 anni, di cui 12 nel settore giovanile. Quindi quando si parla di settore giovanile, per me è come sfondare una porta aperta. Ho iniziato lì e finirò lì, perché è quello che amo di più. Quando ne ho la possibilità, mi piace coinvolgere la Juniores, anche se mi piacerebbe poter seguire anche le altre categorie più piccole. Purtroppo, il tempo è sempre un po’ limitato. Finora ho visto solo la Juniores, che gioca di sabato. Quando siamo in casa cerco di andare a vederla, perché mi piace. Mi entusiasma anche l’esperimento che stiamo facendo, dove coinvolgiamo praticamente tutta la Juniores, che si allena con noi il mercoledì e il giovedì. Approfittiamo del fatto che entrambe le squadre hanno qualche assenza, quindi uniamo i gruppi e arriviamo a 27-28 giocatori, un numero che non è troppo elevato da rendere impossibile un buon allenamento. Vedremo se la classifica ci permetterà di avere più tranquillità mentale per coinvolgere sempre di più tutto il settore giovanile”.

È un esperimento importante anche per i ragazzi che avranno la possibilità di allenarsi con la prima squadra e di lavorare al Mazzella. C’è anche la voglia di creare un forte legame per permettere ai giovani di poter arrivare a debuttare con i grandi?

“Questa è la prima cosa: credo che alla base di una squadra debba esserci un forte senso di appartenenza. E questo è un luogo particolare, non una città come tante altre; siamo su un’isola e per questo il senso di appartenenza deve essere ancora più forte, secondo me. Ogni giorno lavoro su questo aspetto con la prima squadra e, con queste iniziative, spero di far comprendere sempre di più ciò che desidero vedere giorno dopo giorno”.

Considerando la prestazione fatta dai due play nell’ultima gara, è una situazione che l’Ischia potrebbe riproporre anche successivamente?

“Esattamente, dipende dalle partite. In alcune situazioni potrebbe essere riproposto, in altre no. Dipende dall’avversario, dalla forma fisica e atletica dei giocatori e dalla loro disponibilità. A me è piaciuto, possiamo chiamarlo esperimento, e sicuramente lo riproporremo. Non so se sarà già domenica o in un’altra occasione, ma di certo tornerà, perché mi intriga molto. Talamo? Si sta allenando con noi da martedì, quindi verrà con noi. Le convocazioni le farò domani, ma penso di poter dire con certezza che sarà dei nostri. Poi, visto che ha avuto un minutaggio non troppo elevato, valuteremo come utilizzarlo. Ho ancora un allenamento e voglio prendere la decisione giusta, quindi mi riservo di decidere domani”.

Mister, affrontate il Nardò che è reduce da tre sconfitte di fila mentre l’Ischia non vince in trasferta da metà dicembre. Può essere un dato importante per leggere la partita di domenica?

“Più che guardare al nostro dato, che secondo me è relativo, quello che conta davvero è il dato del Nardò. Vengono da tre sconfitte consecutive e dopo di noi hanno una partita a Casarano. Quindi, è evidente che contro di noi si prepareranno a fare la partita dell’anno. Hanno messo il biglietto a 5€, significa che vogliono riempire lo stadio con tutta la città. Io, avendo allenato lì per due anni non consecutivi, conosco bene l’ambiente e so che, per loro, sarà la partita della vita. In un certo senso, siamo un po’ sfortunati, perché ogni volta che andiamo a Nocera o a Matera, ci ritroviamo a giocare contro squadre che in quel momento stanno davvero cercando di fare il massimo. Però, questo è il calcio. Affrontiamo una squadra forte, che sicuramente avrà qualche assenza, visto che nelle ultime domeniche qualche giocatore importante non ha giocato. Vi assicuro che, con l’organico completo, è una squadra che avrebbe potuto lottare per i primi tre posti. Rimane una squadra forte, da playoff, e, secondo me, per noi servirà davvero una partita perfetta”.

Analizzando anche le ultime trasferte, che Ischia vuole vedere?

“Vorrei vedere l’atteggiamento delle ultime trasferte. A Matera e a Nocera abbiamo portato a casa un punto, ma credo che avremmo meritato anche qualcosa in più in entrambe le partite. Quindi, mi piacerebbe rivedere quella squadra che lotta su ogni pallone. Mi accontenterei di quella. Col Nardò sarà una partita diversa, certo, ma vediamo come va. Anche noi abbiamo avuto qualche problema nelle settimane scorse, ma stiamo cercando di recuperare alcuni giocatori. Fortunatamente, la rosa è abbastanza ampia, quindi domenica ho già fatto tre sostituzioni importanti, con l’ingresso di Giovanni Mattera, Arcamone e Bianchi, che per me sono tutti potenziali titolari. Però mi piacerebbe recuperare anche qualche altro calciatore. Se riuscissi a fare cinque sostituzioni, sarebbe perfetto. Vediamo se ci sarà la possibilità”.

Come sta la squadra?

“In quattro non ci saranno. Gemito, Tuninetti, Montanino e Bisogno. Avevamo appena recuperato quest’ultimo, ma è stato sfortunato. In settimana ha preso una botta nel punto in cui si era fatto male, ha avuto una ricaduta e dobbiamo tenerlo di nuovo fermo. Per il resto sono tutti infortuni recuperabili. Vediamo quello di Talamo, per noi è un giocatore importante. Non vorrei rischiare di perderlo per tante altre partite. Se mi dà la garanzia che può fare una mezz’oretta o almeno venti minuti, lo porto con noi, ma non voglio correre rischi. Quindi, prima di prenderla come decisione definitiva, devo essere sicuro delle sue condizioni”.

Come stanno Giacomarro ed Errico?

“Giacomarro ha lavorato tutta la settimana, quindi non ci sono problemi. Per quanto riguarda Errico, ho qualche dubbio in più perché domenica ha preso una brutta botta al polpaccio. Spero di riuscire a recuperarlo, ma quello è un reparto dove, tra Giuseppe Mattera, Pastore, Chiariello e Buono, più Errico, mi sento tranquillo. Sono tutti giocatori che posso davvero schierare, non vedo grandi differenze tra loro. Hanno caratteristiche diverse, ma se uno dei cinque va in campo, sono sereno. Per quanto riguarda Errico, vale lo stesso discorso di Talamo: se lo devo rischiare, non lo faccio, ma spero di recuperarlo. Vediamo se giochiamo 3-5-2 o 3-4-2-1, anche Bianchi ha fatto una settimana eccezionale e si candida per un posto da titolare”.

Il calendario vedrà l’Ischia impegnata in cinque trasferte nelle ultime otto partite.

“È un aspetto interessante, perché quando giochi in casa con squadre come Ugento, Francavilla, Costa d’Amalfi o Palmese quando sarà, è chiaro che la partita devi farla tu, almeno per rispetto verso le mille persone che vengono a vederti e che si aspettano di vedere una squadra propositiva. Fino ad oggi siamo andati a Nocera e a Matera, imporre il nostro gioco su questi campi sarebbe stata una presunzione, per me. Abbiamo avuto un atteggiamento un po’ diverso, cercando di adattarci alle difficoltà del momento. Ora, tra Nardò, Gravina e Manfredonia, dobbiamo migliorare anche su questo aspetto, cercando di fare di più anche fuori casa, senza concentrarci solo su difesa e contropiede, come abbiamo fatto a Matera e a Nocera”.

L’Ischia può giocarsi la sua partita contro le prossime avversarie?

“È la classifica che può farti avere un atteggiamento diverso. Ora c’è una priorità, fare punti e portare a casa la categoria. Una volta che arrivi a 40 punti e sei convinto di aver raggiunto questo obiettivo, puoi anche affrontare le partite in modo diverso. Quando ti senti sicuro di aver portato a casa l’obiettivo, allora magari ti permetti anche di divertirti. Però, per ora, la nostra priorità è arrivare a 40 o 41 punti e, una volta raggiunto questo, magari vedremo come andare avanti. Non pensiamo all’estetica, ora dobbiamo portare a casa il risultato, poi vediamo. Playoff? Adesso non ci penso, perché bisogna ancora fare 6 o 7 punti. È chiaro che se domenica facciamo una gara straordinaria e dovessimo fare bottino pieno, cosa che non sarà assolutamente semplice, considerando i motivi che abbiamo spiegato prima, vi prometto che ci farò un pensiero. Oggi non posso, non sarebbe giusto né rispettoso da parte mia concentrarmi su qualcosa che è ancora a cinque punti di distanza, così come sui playout. Ora guardiamoci alle spalle, chiudiamo un discorso e poi penseremo a tutto il resto”.