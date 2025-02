Foglia Manzillo: “Ad Ischia ci sono uomini di calcio! Lotteremo per la salvezza e oltre”

L’Ischia Calcio presenta il suo terzo, nuovo, allenatore, è Antonio Foglia Manzillo.

Il counicato ufficiale recita: “SSD Ischia Calcio comunica che Antonio Foglia Manzillo è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Napoletano, classe 1973, licenza Uefa A, il nuovo tecnico gialloblù nella mattinata di oggi presenzierà alla conferenza stampa. Nella passata stagione, Foglia Manzillo ha guidato il Gladiator in Serie D. Da allenatore ha incontrato l’Ischia Calcio in varie occasioni. Prima esperienza in un campionato di categoria (Eccellenza) nella stagione 2005/06 quando, alla guida del Succivo, mister Foglia Manzillo affrontò l’Ischia lanciatissima verso la promozione in D. Internapoli, Pomigliano, Gragnano e Matera le tappe successive. Foglia Manzillo proprio domenica prossima sarà un ex avendo allenato nella Città dei Sassi nella stagione 2008/09. Dopo una parentesi ad Aversa (Lega Pro/2a Divisione) e nel settore giovanile della Juve Stabia, Foglia Manzillo assunse la guida tecnica di Pomigliano, Neapolis, Marcianise, Serpentara, Nardò, Campobasso, Agnonese, di nuovo Nardò, Unipomezia, Casarano e infine Gladiator. Profondo conoscitore del Girone H, Antonio Foglia Manzillo in carriera ha collezionato 265 presenze in Serie D e 13 in Lega Pro/2a Divisione. Benvenuto Mister Antonio Foglia Manzillo!”