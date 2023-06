Focus sullo store manager, posizione di grande responsabilità nel settore retail che offre ottimi guadagni

Una delle figure più importanti nel settore retail è lo store manager, che può essere considerato una sorta di factotum all’interno di un negozio. Lo store manager, noto anche come retail manager, assume la direzione di un negozio e svolge mansioni di grande responsabilità strategica come: organizzazione dell’intero punto vendita, supervisione e formazione dei dipendenti, gestione dei rapporti con i fornitori e raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In alcune realtà lo store manager ha un elevato potere decisionale, con la possibilità di svolgere colloqui con i dipendenti e di assumerli, di scegliere le strategie e le attività di promozione e di marketing e di selezionare i fornitori. Nelle aziende di grandi dimensioni lo store manager può invece rapportarsi col general manager.

Questa figura deve occuparsi della gestione del personale e del magazzino, dei rapporti con i fornitori e del monitoraggio degli ordini, della gestione economica, del marketing e della promozione.

Chi intende avviare una carriera come store manager deve avere una serie di competenze tecniche e di hard skills, alcune innate e altre che si possono affinare sul campo.

Per prima cosa bisogna essere a conoscenza delle basi principali del project management, per poi affidare ai dipendenti le mansioni maggiormente nelle loro corde, pianificare il budget e scegliere le strategie di marketing più adeguate.

Deve essere in grado di non sforare il budget e perseguire così gli obiettivi stabiliti e inoltre deve avere buone competenze informatiche e tecniche. Per chi desidera lavorare in grandi città o comunque in località turistiche, sicuramente conoscere una o due lingue è una nota di merito.

Alle hard skills si affiancano poi le competenze organizzative e relazionali per poter svolgere nel migliore dei modi questo lavoro.

Per ricoprire questo ruolo non è richiesta necessariamente una laurea, ma sicuramente è preferibile aver svolto studi nell’ambito del settore retail, marketing e management. Si tratta di un lavoro di grande responsabilità, quindi è richiesta la solita gavetta prima di poter puntare ad una posizione così importante.

Le conoscenze del marketing e delle tecniche di vendita sono indispensabili per chi ambisce a fare questo lavoro, che spesso viene affidato a chi ha lavorato come sales assistant nel negozio.

Tuttavia non sono rari i casi in cui le aziende e i negozi di retail cercano esternamente le figure di store manager e, talvolta, affidano il ruolo a brillanti studenti universitari che si sono distinti per le loro capacità di management.

Tra i vari strumenti offerti dal web per trovare occupazione c’è commesse.it, una finestra aperta sul mondo del retail che propone diverse offerte di lavoro come store manager tra le quali cercare quella più idonea alle proprie attitudini.

Per quanto riguarda le paghe, va sottolineato che gli stipendi possono variare sensibilmente a seconda del settore, dell’area geografica, della tipologia di azienda e dell’esperienza accumulata e possono andare da 1.200 a 1.700 euro.