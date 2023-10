Focus Salute, nuovo format Italpress condotto da Alessandra Graziottin

ROMA (ITALPRESS) – Che impatto hanno il dolore, l’infiammazione e le malattie sulla salute, sul benessere emotivo, sugli affetti, sulla sessualità? E’ la domanda a cui cercherà di dare risposta ogni settimana Focus Salute, il nuovo format tv ideato da Italpress.A condurlo sarà – dagli studi dell’agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino – Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa particolarmente attenta alla comunicazione divulgativa in tema di salute, dolore, ruolo dell’infiammazione nello sviluppo delle malattie e sessualità, nonchè volto noto della televisione.«Con Focus Salute condividerò con voi quello che ho appreso in decenni di attività clinica, di ascolto attento delle parole delle pazienti, dei loro compagni e delle loro compagne. L’obiettivo – afferma la professoressa Graziottin – è aiutare le donne a essere protagoniste più consapevoli ed efficaci della propria salute, per una vita più intensa, più felice e ricca di energia».Focus Salute si aggiunge a un vasto bouquet di produzioni dell’Italpress dedicate alla medicina, al benessere individuale, agli stili di vita sani, che può contare già su un tg settimanale (“Salute Magazine”) e sulle rubriche “Medicina Top” condotto da Marco Klinger, “La salute vien mangiando”, di Rosanna Lambertucci, “Sorsi di benessere” di Angelica Amodei e l’ultimo nato, “Cosmetica e Benessere”, condotto da Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, del Gruppo San Donato.«Con la professoressa Alessandra Graziottin – sottolinea il direttore Gaspare Borsellino – cresce ancora la nostra squadra di cui fanno parte nomi noti del giornalismo e della medicina, e che ogni settimana ci rende testimoni più consapevoli della nostra salute. Ancora una nuova produzione a distanza di appena pochi giorni dall’annuncio del nuovo “Cosmetica e benessere”, dedicato ai temi della bellezza e dei corretti stili di vita. Un’ulteriore prova di come Italpress, da agenzia di stampa tradizionale, sia ormai diventata una media company multimediale a tutti gli effetti, con produzioni in tutti i settori dell’informazione».“Focus Salute” andrà in onda ogni settimana sulle piattaforme multimediali dell’Italpress e sull’ampio network dell’agenzia di stampa, che ha superato 400 siti e portali abbonati e oltre 120 emittenti TV in tutta Italia.

