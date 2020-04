Focolaio RSA Villa Mercede, positivo il tampone post mortem della nonnina. I contagiati salgono 7

Ormai il caso Villa Mercede è esploso. E lo ha fatto in tutta la sua gravità. E’ stato, infatti, reso noto anche l’esito del tampone post mortem eseguito sull’anziana ospite della RSA di Serrara Fontana deceduta nella notte tra domenica e lunedì al Rizzoli di Ischia. Il tampone al COVID-19 ha dato esito positivo: la donna aveva contratto il virus. I test rapidi ai quali la nonnina era stata sottoposta nel corso dei ricoveri avevano, invece, dato esiti contrastanti.

Ora è tutto un susseguirsi di eventi, fatti e circostanze che cominciano a mettere in fibrillazione la comunità insulare. La positività dell’anziana deceduta è stata comunicata dai laboratori del Cotugno di Napoli dove la provetta era stata analizzata e va ad aggiungersi ai 6 degenti della RSA Villa Mercede risultati positivi al Coronavirus nella giornata di ieri.

Il decesso della paziente ha fatto solo da apripista ad un fenomeno di contagio che investe diversi presidi della Campania ed in particolare l’Ospedale La Schiana dove sono risultati positivi ben 45 cittadini tra pazienti e sanitari.

L’anziana era stata ricoverata durante la settimana di Pasqua presso l’Ospedale di Pozzuoli in uno dei reparti poi chiusi per la diffusione incontrollata di casi di COVID-19. Proprio il presidio puteolano, commissariato dall’ASL NA 2 Nord per l’escalation di contagi, è stato teatro di numerosi ricoveri e prestazioni sanitarie in favorire dei cittadini delle Isole di Ischia e Procida.

Reparto Covid dedicato a Villa Mercede. Nel merito è stata aperta un’indagine interna tesa a chiarire proprio l’origine del cluster di contagio. Intanto il Secondo piano della residenza per anziani è stato trasformato in reparto Covid-19. Qui è stato creato un reparto dedicato per l’isolamento. Il Responsabile COVID di Ischia, il dottor Ciro Di Gennaro, ha valutato la condizione dei pazienti e l’eventuale ricovero, mentre prosegue la campagna di screening sui dipendenti e sull’utenza della struttura.