FOCOLAIO RIZZOLI. I Sindacati contro l’Asl Na2 nord e la Direzione Sanitaria ordinaria e Covid-19: operatori abbandonati a loro stessi

Ida Trofa | Continua ad allargarsi il numero dei contagiati all’ospedale Rizzoli di Ischia. Ora il cluster fa paura.

Con l’emersione di alcuni casi che hanno riguardato i camici bianchi, primari, medici di spessore del Presidio e il coinvolgimento di reparti cardine come la Chirurgia e la Rianimazione, è partito il controllo straordinario del personale e dei pazienti da parte dell’Asl che, dopo l’accertamento dei primi contagi, ha rivelato altri tre casi di positività al coronavirus.

Siamo ben oltre i dieci contagiati ad oggi, in ambiti e settori che, altrimenti, sarebbero dovuti essere covid Free.

Fonti interne fanno sapere che tutti (sanitari e pazienti), attualmente, sarebbero in buone condizioni di salute e solo uno è paucisintomatico. L’Asl Napoli 2 Nord, intanto sta completando lo screening complessivo sul personale e i pazienti transitati nell’ospedale isolano e continuerà nei prossimi giorni ad effettuare tamponi per tenere la situazione sotto stretto controllo.

Ma questo non basta ai sindacati che in queste ore con una nota dai toni grevi e incisivi, si sono scagliati contro l’ASL NA2 Nord, la direzione sanitaria dei servizi ordinari e del Covid-19.

Rimproveri duri e la scottante conferma della gravità delle situazione in cui versa l’unico presidio isolano.

I sindacati: “Abbandonati al nostro destino e con carenza di formazione. Siamo molto preoccupati “

Oggetto degli strali sindacali i “focolai di contagio e assenza di percorsi nelle UU.OO.CC. di Chirurgia e Rianimazione“.

Il documento all’indirizzo del Direttore Sanitario del p.o. “A. Rizzoli” Dott. A. Castagliuolo, del Referente Responsabile emergenza Sars-Cov-2 dell’isola di Ischia Dott. C. Di Gennaro e infine del Medico Competente R. Quagliuolo è a firma FP CGIL di D’Amico G., Cavallini P., Porfidia A., Ratti A. Scialò S., Villani L; UIL di Mattera F., Albano. A., Di Martino G., Maione G. e, infine, della FIALS Franco M. e Palma C.

“In questi giorni si è assistito al sorgere di un vero e proprio focolaio nelle UU.OO.CC. di Chirurgia e Rianimazione che conta attualmente numerosi dipendenti ed alcuni pazienti positivi al tampone molecolare per ricerca Sars-Cov-2. Tale situazione ha reso necessaria la trasformazione di tali UU.OO.CC. in reparti contumaciali, lasciando libera, per quanto concerne la U.O.C. di Chirurgia, una stanza di degenza per eventuali urgenze chirurgiche indifferibili.

È nostra premura sottolineare la totale assenza di percorsi pulito/sporco e di aree designate alla vestizione e alla svestizione, lasciando gli operatori, carenti di alcuna formazione, abbandonati a loro stessi. Il personale è molto preoccupato per la situazione sia per l’aumento del contagio interno sia perché è costretto a spogliarsi e indossare la divisa nell’arena che è stata delineata come contumacia“.

Le richieste ufficiali dei lavoratori: sensibilizzazione al virus e sorveglianza sanitaria attiva con tampone antigenico ad ogni turno e tampone molecolare ogni 4-5 giorni

Alla stregua delle perplessità sollevate, i lavoratori chiedono con urgenza alle autorità sanitarie in indirizzo di intervenire. Ma leggiamo insieme le richieste: “Pertanto, considerata la grave situazione, le OO.SS. FP CGIL, UIL e FIALS, tenendo in considerazione l’art.32 della Costituzione Italiana e della normativa vigente sulla Tutela della Salute dei Lavoratori, chiedono un intervento urgente di: attendere l’esito dei tamponi molecolari che si eseguono ai pazienti prima di vagliare l’ipotesi di spostare gli stessi da aree covid a reparti di indenni; spostamento dei locali di svestizione delineando in maniera chiara: area pulita e area sporca; organizzazione urgente dei percorsi per limitare l’ulteriore contagio interno; formare il personale infermieristico, di supporto e Dirigenza Medica; sensibilizzare tutto il personale appartenente al P.O. “A.Rizzoli” sull’importanza di rimanere a casa e lontano dai luoghi di lavoro in presenza di sintomatologia riferibile all’infezione da Sars-Cov-2, al fine di prevenire la diffusione del contagio, in coerenza con le indicazioni comportamentali, già note per la prevenzione della diffusione della sindrome influenzale.

In ogni caso, per tutte le operazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di Covid-19, alle misure collettive, come ricordato, deve necessariamente essere affiancato l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale- dpi. Di continuare una sorveglianza sanitaria attiva con tampone antigenico ad ogni turno e tampone molecolare ogni 4-5 giorni“.

Non ci resta, ora, che attendere quali saranno gli sviluppi e come sarà fronteggiata nei giorni a venire la difficile situazione del focolaio ospedaliero isolano.