Flotilla, Schlein “Ringraziamo Mattarella, attivisti vanno protetti”

“Noi non siamo gli organizzatori. C’è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 Paesi, possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino – ha aggiunto Schlein -. E ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu e che questi attivisti vanno protetti”.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).