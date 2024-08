Flavio Lucio Rossio è il nuovo Comandante della Polizia Municipale

Con decreto n. 15 del Sindaco Raimondo Ambrosino, è stato nominato, ex art 110, del D.lgs n. 267/2000, Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, il dott. Flavio Lucio Rossio, che vanta importanti e qualificate precedenti esperienze a capo di altri Corpi di Polizia Locale nel Nord Italia. In particolare, come dirigente ex art. 110, del Corpo di Pergine Valsugana, capofila del Consorzio di Polizia Locale di Levico Terme, Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica, Tenna, Vignola Falesina, Vigolana, Palù del Fersina. La scelta del sindaco, che lo vedrà impegnato fino al suo mandato, è caduta su Flavio Lucio Rossio, ingegnere ambientale, criminologo, pubblicista con master in sicurezza urbana e in gestione e recupero delle risorse ambientali. Ha una notevole esperienza professionale nel campo della formazione ambientale, destinata ai dirigenti e ai funzionari di polizia sia municipale che provinciale. Ha curato numerose e interessanti pubblicazioni destinate al settore sicurezza urbana e tutela ambientale oltre alla stesura di tre libri: “Educazione alla sensibilità ambientale”; “La sicurezza adattativa. Nuovi modelli partecipativitra cittadini, istituzioni e polizia locale”; “Buldriver – Conducenti che aggrediscono”