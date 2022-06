FlagChain, tecnologia e futuro per la pesca “vicina” di Ischia e Procida

A gennaio 2020, al Polifunzionale di Ischia, veniva presentato FlagChain, un ambizioso progetto sulla tracciabilità del pescato locale, nato ed ideato grazie alla sinergia di tre FLAG del settore pesca – Flag pesca flegrea, Litorale Miglio D’Oro e Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida, nell’ambito della programmazione PO FEAMP.

Sembrava difficile, se non impossibile, la sua realizzazione sia per le difficoltà di natura tecnica sia per la pandemia che ha flagellato gli ultimi anni, ma la tenacia, la competenza e la professionalità degli attori in gioco ha fatto sì che il sogno diventasse realtà. Anzi si è andati oltre, creando un Logo d’Area che identifica il pescato locale tracciato con la tecnologia flagchain, realizzato dal noto Raffaello Lamonaca

– foto pasquale gargano –

Ieri l’evento conclusivo con una conferenza tenutasi presso la sala multimediale “Aenaria” di Ischia Ponte, messa a disposizione dalla splendida realtà della Marina di Sant’Anna, che ha visto presenti in rappresentanza della Regione Campania Luigi Sicignano della UOD Agricoltura Urbana e Costiera e Paolo Conte della Segreteria dell’Assessore Nicola Caputo. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il Sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino ed il Presidente del FLAG Ischia e Procida Umberto Castellaccio. A seguire gli interventi di Silvia D’Ambra (Slowfood), Marcella De Martino (CNR-IRISS), Gabriele Melluso (Vice Presidente nazionale di Assoutenti), Luca Tortora (Direttore del FLAG Miglio d’Oro).

Infine Danilo Guida (FLAG flegreo) e Gigi Mattera (FLAG Ischia e Procida) hanno illustrato i risultati del progetto FLAGCHAIN, accompagnati dalla proiezione di due magnifici video (uno in stile cartoon ed il corrispondente in chiave reale), realizzati magistralmente da Davide Pilato e Luigi Agnese, che hanno curato anche la realizzazione del sito e la creazione dei canali social, in collaborazione con Isabella Puca, Michela Di Frenna, Simona Cernigliaro, Filippo Trani e Martina Amalfitano.

In sala presenti Francesca e Pasquale Saurino, Ciro Scannapieco, Pasquale Lauro, Marco Manzi ed altri pescatori oltre che il consigliere Carmen Criscuolo e l’Assessore Liviana Buono.

Il tutto magistralmente coordinato dal decano dei giornalisti campani Ciro Cenatiempo, dalle cui parole ancora una volta è emersa la passione, ma soprattutto il grande amore per la sua terra.

Al termine un aperitivo con la chef Gabriella Pesce a deliziare i palati degli ospiti, nella splendida cornice di via San G.G. della Croce.

La sera, nella splendida cornice del vecchio mercato comunale di via Francesco Buonocore, riaperto per l’occasione e magnificamente allestito da Ettore Guarracino, le sapienti mani di Pasquale Palamaro e degli chef di Ischia Catering hanno donato ad una speciale materia prima (pescato locale tracciato con la piattaforma flagchain) quel tocco che ha reso uniche le portate, accompagnate dalle le note di Angelo Ricci al flauto traverso, Salvatore Vitale al pianoforte e Sandro Cervo al violino.