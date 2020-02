Fitch conferma rating Italia a BBB, outlook negativo

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB. L’outlook e’ negativo.

Questo giudizio, spiega Fitch, riflette “il livello estremamente elevato del debito delle amministrazioni pubbliche, una crescita del PIL tendenzialmente molto bassa, l’incertezza della politica economica e i rischi al ribasso associati alle nostre proiezioni sul debito pubblico”. A pesare sul giudizio “la qualità delle attività del settore bancario in miglioramento, ma ancora debole”.

Inoltre “la crescita dell’economia italiana e’ stata particolarmente debole” nel 2019. E, sotto il profilo politico, “sebbene la Lega non sia riuscita a mettere in atto una svolta alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna del 26 gennaio, continuiamo a pensare che vi sia un’alta probabilità che il governo M5S-PD non abbia un mandato a tempo pieno che durerà fino alla primavera del 2023”, scrive Fitch.

(ITALPRESS).