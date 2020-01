Fise Awards a Roma, Lunghi e Gaudiano tra i premiati azzurri

ROMA (ITALPRESS) – Una serata all’insegna di sport e solidarietà. È stato tutto questo l’edizione 2020 dei Fise Awards che ieri, al Salone dei Cavalieri del Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel Resort, ha visto protagonisti i migliori atleti degli sport equestri, distinti in campo internazionale grazie ai loro risultati nel 2019. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Fise, Marco Di Paola. A Federico Lunghi, azzurro della nazionale italiana di paradressage è andato l’oscar di “Atleta dell’anno”. Il quarantunenne milanese, noto come “Fedone nazionale”, ha rappresentato l’Italia in occasione degli ultimi tre Campionati d’Europa e dei Fei World Equestrian Games di Tryon 2018. Tra i grandi successi del 2019 non potevano mancare quelli relativi alla qualifica olimpica a squadre nella disciplina del Completo, ottenuta grazie all’agente delle Fiamme Oro Pietro Roman, Arianna Schivo, Caporal maggiore Giovanni Ugolotti, 1° aviere scelto Vittoria Panizzon, ma anche al pass olimpico individuale consegnato all’Italia grazie alle prestazioni del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano. È stato proprio Gaudiano a vincere lo speciale premio “L’Italia nel Mondo”, assegnato da Cavallo Magazine sulla base della votazione online effettuata direttamente dai lettori della rivista di settore.

