Firmati cinque nuovi decreti per la ricostruzione post sisma: stanziati altri 4,5 milioni di euro

Nuovo impulso alla ricostruzione sull’isola: il Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha firmato cinque nuovi decreti di contributo per un valore complessivo di quasi 4,5 milioni di euro. I provvedimenti riguardano due interventi per la ricostruzione privata post sisma e tre operazioni di delocalizzazione, tutte finalizzate a riparare i danni provocati dal terremoto del 2017.

Nel dettaglio, i due decreti per la ricostruzione interessano quattro unità immobiliari e una struttura alberghiera situata in piazza Bagni, nel comune di Casamicciola Terme. Con queste ultime disposizioni, salgono a 174 i provvedimenti complessivi per la ricostruzione e la riparazione privata post calamità, per un ammontare totale superiore agli 84 milioni di euro.

I restanti tre decreti firmati riguardano la delocalizzazione di cinque unità immobiliari, per un investimento di circa 1,1 milioni di euro. Il numero totale dei provvedimenti per le delocalizzazioni sull’isola sale così a 16, per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro e un totale di 27 unità immobiliari coinvolte.

Con questi ultimi interventi, il numero complessivo dei decreti di contributo post sisma e post frana emessi dal Commissario Legnini raggiunge quota 190, per uno stanziamento totale che supera i 93 milioni di euro e interessa 341 unità immobiliari.