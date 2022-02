Fiorito: “Un cambio di passo deve partire da ognuno di noi”

Fabrizio Fiorito* | Mentre la narcotizzazione del paese continua da parte della attuale maggioranza del Comune di Ischia, Adesso Ischia conferma la sua presenza sul territorio, cercando di creare un raccordo serio e rispettoso della gente. L’attuale compagine di maggioranza (assoluta) continua a presidiare tutti gli spazi disponibili nel nostro Paese al fine di bloccare ogni sussulto democratico e orientato a portare al nostro Municipio, con le prossime elezioni in primavera, le migliori energie presenti sul nostro territorio.

La gestione del nostro territorio semplicemente non esiste, non c’è programmazione né strategia per i prossimi anni. Le nuove generazioni non devono più vivere o sopravvivere di favori o posti pubblici, a volte inventati, ma devono avere il diritto di poter creare il proprio futuro in libertà sulla nostra meravigliosa isola. Non facciamoci circuire e imbonire da promesse o raccomandazioni! La realtà è complessa e chiediamoci se le forze che oggi hanno il timone del nostro Comune e quindi del nostro presente e futuro siano adeguate al ruolo.

Non guardiamo al piccolo favoruccio ma pensiamo al meglio per noi e per le prossime generazioni! Ora è il momento di voltare pagina e liberarci di una classe dirigente che non sa dirigere e non ha alcuna direzione. Cambiamo il Paese per i nostri figli. Diamo loro opportunità serie e non illusioni. Pensiamo in grande! Siamo ambiziosi! Adesso Ischia c’è!

*Coordinatore “Adesso Ischia”