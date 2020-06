Di Scala: “Finisce l’era del cabaret, inizia l’era del buon governo”

“Tra poco finirà quest’incubo – scrive Maria Grazia Di Scala – e sarà solo un ricordo per la Regione Campania. Non avrei mai pensato di dover essere amministrata da una figura di cabaret, ovvero dal presidente De Luca che, sempre di più, diventa il personaggio di Crozza che nell’ultima intervento non ha avuto la necessità neanche di dover usare iperbole o alterazioni: è stato letterale.

Bene – continua – , la Campania ha bisogno di un’altra politica. Una politica che faccia meno spettacolo, soliloqui e dirette tv e dedichi il tempo ad affrontare gli innumerevoli problemi da risolvere. Stefano Caldoro è l’alternativa giusta al fenomeno social dell’attuale governatore. Scuola, lavoro, sicurezza, territori, infrastrutture, isole: sono le direttrici che devono tornare al centro del dibattito politico. Sono queste le priorità non le battaglia con questo o quell’altro politico. Per la Campania, finalmente, finisce il cabaret. E’ il tempo di tornare al buon governo e sono convinta che con Stefano Caldoro e la coalizione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia la Campania possa tornare ad essere protagonista. Ma sul serio, non per le battute.