Fini: «Sconfitta amara, ma il Sassari ha giocato a calcio. La strada è quella giusta»

Dopo la sconfitta per 2-0 al “Mazzella” contro l’Ischia, Michele Fini analizza con lucidità la prova del suo Sassari Calcio Latte Dolce. Il tecnico riconosce gli errori che hanno deciso la gara, ma difende la prestazione dei suoi, sottolineando l’identità di una squadra che vuole salvarsi restando fedele al proprio stile di gioco.

Mister, l’Ischia non è sembrata una squadra in fondo alla classifica.

“No, assolutamente. Credo che, nel complesso della partita, non ci sia stata una netta superiorità da una parte o dall’altra. I due gol subiti nascono da nostri errori, non da azioni costruite dall’avversario. Sapevamo di affrontare una squadra con tanta voglia di riscatto e siamo venuti qui con l’umiltà di chi lotta per salvarsi. Non puoi pensare di venire a passeggiare in un campo come quello di Ischia. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato, ma dentro la partita ho visto diversi aspetti positivi: la ricerca continua del gol, la voglia di rimettere in equilibrio la gara. È mancata la zampata decisiva che avrebbe potuto riaprirla, ma non è successo. Torniamo a casa con una sconfitta, consapevoli che il percorso è lungo e che bisogna continuare a lavorare”.

Due sconfitte consecutive: su cosa si deve lavorare di più?

“Serve ritrovare serenità. Se devo scegliere come perdere, preferisco farlo come oggi, provando a giocare a calcio e a costruire. Noi cerchiamo sempre la porta attraverso il gioco, non con palloni lunghi o situazioni casuali. Oggi siamo arrivati più volte negli ultimi metri con idee e sviluppo. È chiaro che due sconfitte possono togliere lucidità, ma dobbiamo restare fedeli al nostro modo di giocare: la nostra forza è quella”.

L’Ischia ha spinto molto all’inizio dei due tempi, quando poi sono arrivati i gol.

“Sì, probabilmente abbiamo approcciato l’inizio dei due tempi con troppa leggerezza. Quei momenti hanno determinato il risultato. Ma la prestazione nel complesso resta buona e va presa come esempio, così come vanno presi da esempio gli errori da correggere. Nel tentativo di riaprire la partita abbiamo concesso qualche contropiede, soprattutto a giocatori veloci come quelli dell’Ischia, che conoscevamo bene e che hanno saputo sfruttare le loro qualità”.

Come sta Di Gianni, uscito nel primo tempo per infortunio?

“Ha avvertito un fastidio al flessore della gamba destra. È un giocatore importante per noi, lo aspettavamo da tempo e pensavamo fosse pronto per darci una mano. Purtroppo ha dovuto fermarsi, valuteremo nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio e speriamo non sia nulla di serio”.

Chiudiamo con una parola sul fiocco lilla per la lotta contro il tumore al seno, che anche lei indossa

“Credo che ogni occasione di sensibilizzazione sia importante. Se possiamo dare una mano, lo facciamo volentieri. È giusto sostenere la ricerca e chi combatte contro malattie come questa. Dobbiamo farlo tutti, ognuno nel proprio piccolo”.