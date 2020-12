Fine anno azzurro: pastori e obiettivi | #4WD

Voglio dedicare l’ultimo 4WARD di questo nefasto 2020 al Napoli, per una riflessione inerente alla questione “obiettivi-pastori”. Nel senso, è vero che “chisto è ‘u lignamme e a ‘cca anna ascì ‘e pasture“, ma io aspetto fiducioso sia i rientri degli infortunati sia l’atteggiamento della società sulla politica di rinforzi e sfoltimento rosa, prima di raffreddarmi ulteriormente dopo la prova disarmante contro il Torino.

Ricordate l’anno in cui sfiorammo lo scudetto con Sarri? Aspettavamo tutti il mercato di gennaio per consolidare un organico che aveva qualche pecca in vista dell’obiettivo finale, ma non arrivò un bel nulla di serio. Oggi, oltre ad essere ancora in corsa per la zona Champions, abbiamo un cammino in Europa League che potrebbe proseguire a lungo e che riprenderà dall’abbordabile doppio confronto col Granada.

Quanto al campionato, bisogna tener conto delle mosse delle dirette concorrenti (o presunte tali): la fortuna e la concretezza del Milan capolista incontreranno il tanto agognato rinforzo in difesa e la Juventus dovrebbe restare così com’è, salvo acquistare alcuni giovani lasciandoli in parcheggio altrove e partecipare alla possibile corsa verso il nostro Llorente; l’Inter, invece, nonostante le dichiarazioni di facciata dopo il meeting virtuale tra Conte e la dirigenza (sfoltimento della rosa e nessun profilo in ingresso se non derivante dal frutto delle cessioni e dalla “creatività manageriale”), sembrerebbe aver raggiunto l’accordo col Papu Gomez dell’Atalanta e starebbe trattando anche il ritorno di Pellè dalla Cina, insieme ad altri profili segnalati dal tecnico che vorrebbe essere accontentato proprio sull’arrivo di un centrocampista e di una quarta punta.

Stare a guardare ancora una volta significherebbe aumentare ulteriormente certi dislivelli. Ma una volta chiariti gli obiettivi, saremo in grado di farci una ragione anche sui “pastori”. Gattuso compreso!

Buon 2021 a tutti e… #forzaNapolisempre!