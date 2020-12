Finanziato il progetto di Servizio Civile al Comune di Procida

Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 881/2020 del giorno 11 dicembre 2020 sono stati individuati i programmi di intervento di servizio civile universale che sono finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile.

Il Comune di Procida con delibera di giunta nel 2018 ha dato indirizzo agli uffici di accreditare l’ente per attivare progetti di Servizio Civile che la nuova legge ha trasformato da Nazionale ad Universale. Ciò richiedeva per gli enti la forma aggregata di partecipazione ai bandi e il Comune ha scelto di entrare in rete con l’Anci Campania.

Successivamente, nel mese di ottobre 2019, il Comune con delibera di giunta ha approvato il progetto da candidare per accogliere 6 volontari nei seguenti servizi: biblioteca, assistenza, giovani.

Dopo aver ricevuto l’accreditamento presso il Dipartimento delle politiche giovanili, oggi arriva un’altra bella notizia: il progetto è stato approvato e risulta il migliore in Italia.

L’Assessore Rossella Lauro che ha seguito tutte le fasi precedenti ha condiviso: “Per la prima volta il Comune è Ente Accreditato ad ospitare volontari del Servizio Civile. La scelta della rete Anci Campania è stata vincente perché oggi siamo il progetto con il punteggio più alto in graduatoria in Italia su più di 1000 progetti presentati. A breve verrà pubblicato il bando per la selezione dei 6 volontari.”