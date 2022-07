Finalmente Sant’Anna! Finalmente festa!

Il 26 luglio non è un giorno come gli altri. E’ il giorno della Festa di Sant’Anna, una festa che riecheggia nella storia dell’Isola anche se ha soli 90 anni. Poco, neanche un secolo ma ha un riverbero di comunità, famiglia e di identità che supera il suo stesso limite anagrafico.

Sarà lo scenario millenario della baia del Castello Aragonese, sarà il fascino della barca e del suo navigare che ha dell’eterno, sarà la nostra voglia e necessità di essere parte di una cosa più grande di noi. Di far parte di un viaggio iniziato tanti anni fa e che non ha voglia fermarsi. Che ha ricaricato le forze dopo gli stop forzati e che ora sente il bisogno di non fermarsi più.

Questo è l’anno del tono basso. Una festa a metà. A metà per il covid e per gli strascichi che può avere e a metà per le risorse finanziarie che non sono arrivate.

Comunque sia, questa sera torna, finalmente, la Festa: dopo due anni di covid. Torna la magia di un evento che racconta, più di tante parole, la nostra isola.

Stasera torneranno le luci, i suoni, le suggestioni di Sant’Anna, torna il rito dell’estate ischitana con le famiglie strette insieme sulle barche, gli scogli stracolmi, l’euforia che la senti nell’aria e che ad una certa ora viene coperta solo dall’odore acre della polvere da sparo dei mille fuochi che illumineranno a giorno uno degli angoli più belli della nostra terra, quello dominato dal Castello Aragonese, il nostro simbolo ormai riconosciuto nel mondo.

Sarà la novantesima Sant’Anna, una ricorrenza importante, un numero che da solo racconta l’importanza di questa festa e l’attaccamento che per essa ha l’isola intera anche al di là del borgo di Ischia Ponte e per cui tanti dei nostri ospiti nutrono una passione sincera ed affettuosa che spinge molti di loro a tornare in questa settimana dell’anno per assistervi.

Sant’Anna torna, a sottolineare che il peggio sembra passato e che è stato talmente brutto da costringerci a cancellarla, la nostra Festa, a privarcene per proteggerci. qualcosa che non avremmo mai pensato potesse accadere.

Per questo tornare stasera ad Ischia Ponte sarà ancora più bello ed importante, sarà ancora più simbolico ed emozionante.

E saranno belle anche le barche della Sant’Anna 2022, le tre creazioni in concorso, il nucleo pulsante della Festa.

Abbiamo chiesto ai loro costruttori di raccontarci le loro creazioni, di farci vivere in anteprima le emozioni che vivremo stasera al loro passaggio nella baia, lento e magico come succede da novant’anni. Buona festa di Sant’Anna a tutti !